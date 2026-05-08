Qué se sabe del sorpresivo cierre de Pardo en el centro de Cipolletti

Del “se mandaron a mudar de la noche a la mañana” a cuántos son los trabajadores desvinculados. Además, la reunión clave que se viene.

El abrupto y sorpresivo cierre de la imponente sucursal de Pardo no pasa desapercibido en Cipolletti , la empresa líder de electrodomésticos había desembarcado hace menos de 3 años con bombos y platillos en nuestra ciudad.

Ni siquiera la cercanía con el Mundial 2026 de fútbol , cita futbolera que alienta el consumo e impacta favorablemente en las ventas, logró impedir que el gigante se marchara sin previo aviso.

Como “aún no obtuvimos la versión oficial ni la comunicación de la empresa ” y tampoco hubo presentaciones o denuncias de los trabajadores, desde el Sindicato de Empleados de Comercio actuaron de oficio y solicitaron “una audiencia en la Secretaría de Trabajo”, como adelanto el Secretario General Juan Morrinson a este medio.

Una de las novedades, en ese sentido, radica en que el encuentro entre las partes en esa dependencia municipal ubicada en la calle Esquiú de las 1.200 viviendas tiene día y hora: este lunes 11 de Mayo a las 12.

ECP PARDO (8) Así luce el local de Pardo en pleno centro de Cipolletti. Cerrado sin aviso y los cartelitos redirigen a los clientes a pagar a Neuquén. Estefania Petrella

Por otra parte, el referente sindical reveló cómo es la situación de los trabajadores, cuántos se quedaron sin empleo y los que serán reubicados en otra sede cercana.

“Dos trabajadores de los cuatro que estaban en período de prueba fueron desvinculados y los otros dos supuestamente fueron reubicados en Neuquén. Eso lo sabemos a través del contacto que pudimos establecer nosotros con los trabajadores, porque reitero, de la empresa por ahora no se manifestaron al respecto”, indicó a LM Cipolletti.

Aunque dejó todo supeditado a la inminente reunión, Morrinson agregó: “El lunes conoceremos la versión oficial de Pardo”, reiteró tratando de mantenerse cauteloso.

El cierre de un coloso del rubro se da en un contexto de crisis en el que muchos comercios bajan la persiana debido a la delicada situación financiera.

José Luis Bunter, vicepresidente de la Confederación Federal Pyme de Argentina y referente de la Cámara de Comercio de Cipolletti, días pasados explicó que “Están cerrando muchísimos negocios por tres razones fundamentales”. Y luego las detalló:

La caída de las ventas

El costo de los alquileres

Los gastos de funcionamiento, ligados a impuestos, sueldos e insumos.

Además, mencionó otra variante que atenta contra los emprendimientos relacionado al contexto del país. “Las empresas que han dado créditos, como sería el caso de Pardo, también sufren endeudamiento por morosidad del crédito”.

Cómo es la situación de Pardo

Por su parte el propio Morrinson había explicado días pasados la particular situación de Pardo.

“Nos enteramos que cerró de repente, fuimos al lugar a corroborarlo, luego a la Secretaría de Trabajo, que lo certifica, deja la notificación en el local donde no había nadie y luego la mandó a Neuquén. Ahora nos va a decir la secretaría de trabajo, los pasos a seguir”, comentó.

Mientras tanto, LMC intentó sin suerte contactar a fuentes oficiales de la empresa. "Se mandaron a mudar de la noche a la mañana, dejando a gente en la calle. Muy triste todo", contó una vecina de la cuadra sumamente indignada.

No es el único gigante que cierra

Por otro lado, la cadena de indumentaria deportiva Olimpia cerró uno de sus locales sobre calle Esmeralda y Perú y reubicó al personal en las otras sedes.

“Cerramos por lo que está pasando en el rubro nuestro. En Cipolletti también cerraron GyC Sport y Red Sport. En nuestro caso es achicarnos un poco para ver si podemos seguir funcionando”, argumentó su propietario, Manuel Machinea a LMC.

ECP OLIMPIA (10) Estefania Petrella

“Reubicamos la gente en otros locales, los dos de calle Roca, más el de Brentana y el de Cinco Saltos. No despedimos a nadie y reubicamos al personal”, aclaró el empresario también ligado al ACA.

“Hay muchos que cierran y se van a los barrios y crece la venta on line”

Asimismo Bunter reveló que hay una tendencia “a cerrar en el centro y mudarse a los barrios por el tema de los alquileres”.

“También a apostar por la venta on line. Además, muchos están vendiendo el fondo de comercio y comienzan con otro nombre. Eso permite que la persona que se endeudó llega al acuerdo con los que alquilan para no poner ese mes de depósito, etc”.

Y en “Distrito Noroeste también cerraron muchos comercios” apuntaron las calificadas fuentes.