Pasarela, fotos y cine: la propuesta del CCC para vivir una noche distinta en Cipolletti
El estreno de “El Diablo viste a la moda 2” llega este jueves con una propuesta fashion abierta al público. Cómo comprar las entradas y cuál es su valor.
El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) se prepara para vivir una jornada especial este jueves, con una propuesta que combina cine, moda y participación del público en una experiencia distinta para los vecinos de la ciudad. En el marco del estreno de El Diablo viste a la moda 2, la Dirección General de Cultura impulsó un evento temático que busca trasladar el glamour de la pantalla grande al espacio cultural local.
La actividad comenzará a las 19 en el hall de ingreso del CCC, ubicado en Fernández Oro 57, donde se desarrollará una pasarela abierta al público y un espacio para la realización de un mini book de fotos. La iniciativa apunta a que los asistentes puedan sumarse a la estética del mundo fashion, en sintonía con la historia protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, que regresa a la pantalla con una nueva entrega.
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Como parte de la propuesta, estará presente la emprendedora local Sofía Guer, asesora en moda y diseño, quien aportará su mirada profesional en el evento y acompañará la experiencia de los participantes. La idea es generar un espacio de encuentro donde el cine funcione como disparador de otras expresiones culturales, en este caso vinculadas al diseño y la imagen.
Una noche de cine con impronta local
El estreno de la película será a las 20:30, luego de la actividad previa. La nueva entrega retoma la historia de Miranda Priestly, la exigente editora de moda que marcó a toda una generación de espectadores, ahora en un contexto atravesado por cambios en la industria, nuevas dinámicas laborales y tensiones renovadas. El relato vuelve a poner en escena el universo del poder, la ambición y el estilo, elementos que consolidaron a la saga como un ícono del género.
Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas buscan ampliar la experiencia cinematográfica tradicional, incorporando actividades que inviten a la participación y al disfrute colectivo. En este caso, el foco está puesto en acercar la moda al público de una manera lúdica y accesible.
Entradas y horarios
Las entradas para la función tienen un valor de $5 mil y pueden adquirirse en la boletería del CCC o de manera online a través del sitio oficial. La atención presencial se realiza martes, viernes, sábado y domingo de 15 a 21, mientras que miércoles y jueves se extiende de 11 a 21.
Además del estreno de este jueves, la película continuará en cartel con las siguientes funciones:
- Viernes 8 de mayo – 20:30
- Sábado 9 de mayo – 20:30
- Domingo 10 de mayo – 18:00
- Miércoles 13 de mayo – 18:00
Otras propuestas en cartelera
La renovación de la programación también incluye otras opciones para distintos públicos. Entre ellas se encuentra “Torrente Presidente” (+13), una comedia que lleva al irreverente personaje a incursionar en la política con aspiraciones presidenciales. Con su característico humor ácido, la película propone una mirada satírica sobre la realidad social.
Sus funciones serán:
- Jueves 7 de mayo – 18:00
- Viernes 8 de mayo – 18:00
- Domingo 10 de mayo – 20:30
Por otro lado, el film “Emi” (+13) ofrece una propuesta más íntima y reflexiva, centrada en un proceso de transformación personal atravesado por vínculos y decisiones clave. La película aborda temas como la identidad y los afectos en una etapa de cambios.
Las proyecciones serán:
- Sábado 9 de mayo – 18:00
- Miércoles 13 de mayo – 20:30
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