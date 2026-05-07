Pasarela, fotos y cine: la propuesta del CCC para vivir una noche distinta en Cipolletti

El estreno de “El Diablo viste a la moda 2” llega este jueves con una propuesta fashion abierta al público. Cómo comprar las entradas y cuál es su valor.

El Diablo Viste a la Moda 2 se estrena este jueves en el cine del CCC.

El Complejo Cultural Cipolletti (CCC) se prepara para vivir una jornada especial este jueves, con una propuesta que combina cine , moda y participación del público en una experiencia distinta para los vecinos de la ciudad. En el marco del estreno de El Diablo viste a la moda 2 , la Dirección General de Cultura impulsó un evento temático que busca trasladar el glamour de la pantalla grande al espacio cultural local.

La actividad comenzará a las 19 en el hall de ingreso del CCC, ubicado en Fernández Oro 57, donde se desarrollará una pasarela abierta al público y un espacio para la realización de un mini book de fotos. La iniciativa apunta a que los asistentes puedan sumarse a la estética del mundo fashion, en sintonía con la historia protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, que regresa a la pantalla con una nueva entrega.

Como parte de la propuesta, estará presente la emprendedora local Sofía Guer , asesora en moda y diseño, quien aportará su mirada profesional en el evento y acompañará la experiencia de los participantes. La idea es generar un espacio de encuentro donde el cine funcione como disparador de otras expresiones culturales, en este caso vinculadas al diseño y la imagen.

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Una noche de cine con impronta local

El estreno de la película será a las 20:30, luego de la actividad previa. La nueva entrega retoma la historia de Miranda Priestly, la exigente editora de moda que marcó a toda una generación de espectadores, ahora en un contexto atravesado por cambios en la industria, nuevas dinámicas laborales y tensiones renovadas. El relato vuelve a poner en escena el universo del poder, la ambición y el estilo, elementos que consolidaron a la saga como un ícono del género.

Desde la organización destacaron que este tipo de iniciativas buscan ampliar la experiencia cinematográfica tradicional, incorporando actividades que inviten a la participación y al disfrute colectivo. En este caso, el foco está puesto en acercar la moda al público de una manera lúdica y accesible.

cartelera el diablo viste a la moda 2 cipolletti

Entradas y horarios

Las entradas para la función tienen un valor de $5 mil y pueden adquirirse en la boletería del CCC o de manera online a través del sitio oficial. La atención presencial se realiza martes, viernes, sábado y domingo de 15 a 21, mientras que miércoles y jueves se extiende de 11 a 21.

Además del estreno de este jueves, la película continuará en cartel con las siguientes funciones:

Viernes 8 de mayo – 20:30

Sábado 9 de mayo – 20:30

Domingo 10 de mayo – 18:00

Miércoles 13 de mayo – 18:00

E.C.P CCC (1) La cartelera del CCC se renueva con otras propuestas cinematográficas. Estefania Petrella

Otras propuestas en cartelera

La renovación de la programación también incluye otras opciones para distintos públicos. Entre ellas se encuentra “Torrente Presidente” (+13), una comedia que lleva al irreverente personaje a incursionar en la política con aspiraciones presidenciales. Con su característico humor ácido, la película propone una mirada satírica sobre la realidad social.

Sus funciones serán:

Jueves 7 de mayo – 18:00

Viernes 8 de mayo – 18:00

Domingo 10 de mayo – 20:30

Por otro lado, el film “Emi” (+13) ofrece una propuesta más íntima y reflexiva, centrada en un proceso de transformación personal atravesado por vínculos y decisiones clave. La película aborda temas como la identidad y los afectos en una etapa de cambios.

Las proyecciones serán: