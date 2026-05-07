Dolor por la muerte de querida enfermera: "Estaba para todos con amor y dedicación"

Dolor en Cipolletti por la muerte de una conocida trabajadora de salud. Los mensajes de despedida se multiplican en las redes sociales.

Dolor en Cipolletti. Todos destacan la calidez humana y vocación de la enfermera fallecida.

La muerte de la querida enfermera Susana Gutiérrez causa profundo dolor en la comunidad de Cipolletti y todos destacan el compromiso, el amor y la calidad profesional de quien se desempeñara toda una vida como personal de la salud.

La noticia golpea duro entre sus familiares , compañeros de trabajo, pacientes históricos y vecinos , que inundaron las redes sociales con los tristes mensajes de despedida, en los cuáles resaltaron la vocación y la gran sensibilidad de "Susanita".

"Queremos agradecer por todos los años compartidos y queremos acompañar en este dolor a toda su familia... Te extrañaremos siempre , hasta que nos volvamos a ver, Su. Tus compañeros y compañeras de CETOC". Así le dieron el último adiós desde el Centro de Especialidades en Traumatología y Ortopedia de Cipolletti ubicado en Avenida Alem casi Sarmiento.

Sin dudas, una noticia que caló hondo pues Susana, según la describen todos era de esas mujeres valiosas, luchadoras, que se hacía querer por brindarse al máximo con quienes necesitaban su asistencia, su cariño o un sumple consejo.

Dolor en las redes

"Susana, fuiste la enfermera que con todo amor cuido a mí hijo cuando un golpe estuvo a punto de desprenderle el páncreas. Tenía 5 añitos (hoy 30) y ese niño asustado tuvo todo el amor que el momento necesitaba... Gracias eternas, vuela con Dios, descansa a su lado. Los angeles deben estar allí disfrutando su gloria", fue el sentido mensaje de Enrique.

"Nooo... ¡Susanita querida! Volá alto, Dios que tristeza", escribió Enrique sorprendido y angustiado por la impactante noticia.

Con la misma tristeza Edith la despidió de esta manera: "Q.E.P.D. vecina Susana la vamos a extrañar. Gracias por su solidaridad con todos, con sus vecinos no miraba quien fuera sino que su corazón estaba para todos. La voy a recordar siempre por su cariño y su amistad. Que Dios la tenga en sus brazos llene de paz y resignación a la familia".

Y Marcela expresó: "¡Que triste noticia! Susi querida, excelente persona, enfermera muy responsable, siempre atenta... Q.E.P.D. Dios conseda fortaleza a la familia".