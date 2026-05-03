Dolor en el Alto Valle por la muerte de un reconocido empresario

Este domingo murió Carlos Isla, referente comercial del rubro de la construcción. Tenía 65 años y vivía en Cipolletti. Será velado en General Roca, su ciudad.

La región del Alto Valle se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carlos Eugenio "Archi" Isla , uno de los referentes empresariales más importantes de la construcción en la Patagonia . El deceso se produjo este domingo en su residencia de Cipolletti. Tenía 65 años recién cumplidos.

Desde el año 2017 , Isla enfrentaba con entereza una batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) , una enfermedad neurodegenerativa poco común que, si bien afectó su capacidad física, no mermó su espíritu emprendedor ni su visión de futuro.

"Archi" Isla fue el arquitecto detrás de la expansión de un modesto corralón familiar hasta convertirlo en una corporación logística de gran envergadura. Con su sede central radicada en General Roca , la firma logró extender sus fronteras con sucursales estratégicas en Cipolletti , Neuquén y Cutral Co , además de establecer oficinas comerciales en Centenario y Villa Regina .

Su modelo de gestión, caracterizado por la austeridad personal y un vínculo inquebrantable de confianza con sus clientes, permitió que la empresa se consolidara como un pilar fundamental para el desarrollo urbano de la región. Hoy, la estructura empresarial que dejó consolidada brinda empleo directo a más de 300 personas, siendo uno de los motores económicos de la provincia de Río Negro.

Sucesión familiar y compromiso social

A medida que la ELA avanzaba, Isla preparó la transición generacional de su empresa para asegurar la continuidad de su legado. Sus hijos, Santiago, Eugenia, Conrado y Juan Ignacio, lo acompañaron en este proceso. Actualmente, la conducción de la firma está encabezada por Conrado Isla como CEO, mientras que Eugenia Isla lidera el área de finanzas.

Más allá de los números y el éxito comercial, Carlos Isla será recordado por su profunda vocación filantrópica. Cumplió su sueño de "devolverle a Roca algo de todo lo que Roca me brindó" mediante la construcción de un comedor comunitario al norte del barrio Alta Barda. Este centro asiste diariamente a unos 50 niños y adolescentes de sectores vulnerables y tomas aledañas. La empresa no solo financia su funcionamiento, sino que mantiene convenios activos con instituciones locales para el bienestar sociocultural de los jóvenes.

Reconocimientos y despedida

A fines de enero de este año, la Legislatura de Río Negro otorgó un reconocimiento formal a su trayectoria, destacando su rol en el desarrollo económico y su incesante labor solidaria. Los legisladores subrayaron su compromiso con la generación de empleo local y su humanidad frente a la adversidad.

En el texto aprobado, la Legislatura subraya el firme compromiso del empresario con la generación de empleo local, su visión orientada a la industrialización de servicios para la construcción y su apoyo permanente a instituciones, además de una marcada vocación filantrópica, evidenciada en el acompañamiento a iniciativas comunitarias como las del Centro Comunitario del barrio Alta Barda.

Desde el ámbito legislativo remarcaron que este tipo de distinciones buscan poner en valor a referentes empresariales que, además de impulsar la economía regional, mantienen un compromiso sostenido con la comunidad, fortaleciendo el entramado social del Alto Valle.

Para quienes lo conocieron, "Archi" será recordado por su presencia constante en las sucursales y sus clásicas charlas de café a media mañana. El sepelio se llevará a cabo este lunes 4 de mayo, de 11 a 16, en el cementerio parque de General Roca, donde familiares, amigos y empleados le darán el último adiós a un hombre que construyó mucho más que edificios: construyó comunidad.