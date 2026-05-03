Megacausa por certificados truchos en la Policía: postergan la acusación a los implicados

La Justicia postergó la acusación contra más de 100 agentes de Policía por la complejidad de la causa. Ya fijaron fecha y se espera una audiencia inédita.

La investigación penal que mantiene en vilo a la Policía de Río Negro por el presunto uso de certificados médicos truchos ha sumado un nuevo e importante capítulo en los tribunales. Tras una serie de demoras operativas, se confirmó que la audiencia de formulación de cargos contra más de un centenar de efectivos fue postergada.

Desde el Poder Judicial trascendió que la audiencia, clave para el juicio, se llevará a cabo el próximo jueves 4 de junio, a las 10 de la mañana , en las instalaciones del Auditorio del Poder Judicial en Viedma .

Este caso, calificado por funcionarios del Estado como una de las mayores investigaciones por corrupción administrativa dentro de la fuerza provincial, involucra a un total de 128 efectivos policiales .

La complejidad del expediente, sumada al volumen de la prueba recolectada y la cantidad de imputados, ha obligado a las autoridades judiciales a reorganizar el cronograma en reiteradas ocasiones para garantizar el derecho a la defensa y el orden del proceso.

Certificados truchos: un fraude a gran escala contra el Estado

La génesis de esta megacausa radica en la presunta utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias y obtener licencias laborales de forma irregular. Según la investigación, estos documentos presentaban diagnósticos inexistentes que permitían a los agentes ausentarse de sus puestos de trabajo sin perder sus haberes, lo que configura un claro delito de perjuicio a la administración pública.

policia viedma_16x9 Hay más de 100 agentes de la Policía en la mira del Poder Judicial de Río Negro.

La denuncia original fue impulsada por el propio gobernador Alberto Weretilneck, junto al fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, y el adjunto Luciano Minetti Kern. A este equipo se sumó la querella representada por Federico Rosbaco, reforzando la postura del Ejecutivo provincial de avanzar hasta las últimas consecuencias para limpiar la imagen de la institución policial.

De una sospecha aislada a una megacausa

Lo que comenzó como una investigación focalizada por el fiscal Juan Pedro Peralta contra tres agentes terminó desentramando una red mucho más vasta. Ante la magnitud de las pruebas encontradas, se conformó un equipo especial de fiscales integrado por Mariana Giammona y Francisco Marano (Fiscalía N°8) y Candelaria Molineaux (Fiscalía N°7).

El trabajo investigativo no se limitó únicamente a los uniformados. Para llegar a esta instancia de imputación masiva, el Ministerio Público Fiscal ejecutó un riguroso cotejo de información que incluyó el análisis de informes bancarios de médicos. Estas pericias financieras habrían detectado movimientos de dinero sospechosos que vinculan directamente a profesionales de la salud con el otorgamiento de los diagnósticos falsos a cambio de pagos espurios.

Expectativa institucional en Viedma

La audiencia del 4 de junio será un hito procesal. En esta instancia, la Fiscalía procederá a la formación formal de cargos, permitiendo que cada uno de los 128 policías conozca los hechos que se le atribuyen y las evidencias en su contra. Este paso es fundamental para definir el futuro de los implicados dentro de la fuerza y las posibles condenas que podrían enfrentar.

El impacto de esta causa no solo es judicial, sino también social. La ciudadanía de Río Negro aguarda con expectativa los avances de un proceso que busca sancionar el desvío de fondos públicos y el abuso de funciones dentro de una de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la ley.

La logística para el día de la audiencia será inédita debido a la cantidad de personas que deben comparecer simultáneamente ante la Justicia rionegrina.