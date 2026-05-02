Escapó de un control en Ruta 22 y comenzó una persecución cinematográfica

Un vecino a bordo de un Toyota Corolla eludió un procedimiento policial. Varios efectivos comenzaron a perseguirlo en una escena de película.

Una intensa persecución tuvo lugar en Roca luego de que un hombre a bordo de un Toyota Corolla evadiera un control policial sobre Ruta Nacional 22. El procedimiento requirió de la presencia de varios efectivos policiales del Cuerpo de Segurida Vial y de la Comisaría Tercera. El conductor pudo ser detenido finalmente en una zona de chacras.

El cinematográfico hecho ocurrió en horas del mediodía cuando agentes del Cuerpo de Seguridad Vial detectaron un vehículo que transitaba sobre la ruta sin patente. Al momento de detenerlo para un control, el conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga realizando diversas maniobras.

Inmediatamente se inició una persecución por varias calles de la ciudad hasta que el hombre ingresó a una zona de chacras. Según lo que relataron desde la Policía de Río Negro, en medio del procedimiento, el sujeto puso en peligro la vida de uno de los oficiales por lo que hicieron uso del arma reglamentaria.

Finalmente fue interceptado en el sector de calle Nahuel Huapi, donde lo redujeron y luego, fue trasladado al hospital de Roca tras resultar herido. En peritajes posteriores, fue hallada un arma de fuego que se encontraba tirada en la zona. La fiscalía interviniente dispuso la imputación del conductor y las actuaciones correspondientes, con intervención del Gabinete de Criminalística.

policía control

Otro hecho de película en la zona

Estuvieron cerca de que el audaz golpe sea perfecto pero la policía frustró, en parte, el ambicioso plan delictivo. Ya dos de ellos fueron detenidos y mientras otros dos siguen prófugos, van surgiendo nuevos detalles que tienden a esclarecer el resonante hecho.

La camioneta Fiat Strada que usaron los ladrones para irrumpir en la fábrica de hielo de Stefenelli, General Roca, llevaba colocada una patente, pero los datos grabados en los vidrios no coinciden con ese dominio. Esa diferencia apareció tras el secuestro del vehículo y pasó a ser uno de los puntos centrales de la investigación.

Recién en ese cruce surge el dato clave: la camioneta circulaba con la patente AB834LI, pero los cristales corresponden al dominio AD626WV, que tiene un pedido de secuestro por hurto en Neuquén. A la vez, la patente colocada no presenta irregularidades en los registros oficiales.

Robo fábrica de hielo La camioneta que fue utilizada en el robo frustrado.

Que tenga dos numeraciones distintas es un dato que los investigadores miran de cerca. Es una de las líneas que se sigue cuando aparece la sospecha de un vehículo “mellizo”.

El rodado fue secuestrado tras la persecución posterior al robo, en un operativo que terminó con dos detenidos y otros dos involucrados que lograron escapar. Durante la fuga, la camioneta sufrió daños importantes en la parte frontal al impactar contra un patrullero.

La verificación de chasis y motor será la que termine de definir qué vehículo es realmente el que quedó secuestrado.

Dato clave en la camioneta

Otro de los elementos que más llamó la atención de los investigadores apareció dentro de la Fiat Strada en la que escapaban.

Se trata del DVR del sistema de cámaras de seguridad del predio asaltado, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes intentaron eliminar pruebas del robo.