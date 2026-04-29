Cayó "Chupilca", uno de los prófugos del asalto a la fábrica de hielo: qué hallaron en la camioneta

Detuvieron a un evadido con antecedentes por robos armados. Buscan esclarecer el golpe en Stefenelli y una persecución con policías heridas.

El prófugo era buscado desde julio del 2025 tras escaparse de un penal federal. Foto: Gentileza.

La investigación por el violento asalto a una fábrica de hielo en Stefenelli sumó un giro clave: fue detenido uno de los prófugos más buscados en el Alto Valle.

Se trata de Carlos Alberto Bustamante , conocido como “ Chupilca ” , un hombre con antecedentes por robos armados, fugas previas y causas de alto impacto en la región.

El sospechoso estaba siendo intensamente buscado luego de haber cortado su tobillera electrónica durante una salida transitoria de un penal federal de Roca en julio del 2025.

El dato clave que encontraron en la camioneta

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores apareció dentro de la Fiat Strada en la que escapaban.

Se trata del DVR del sistema de cámaras de seguridad del predio asaltado, un hallazgo que refuerza la hipótesis de que los delincuentes intentaron eliminar pruebas del robo.

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Cómo fue el asalto y la persecución

El hecho ocurrió el martes por la mañana en una vivienda vinculada a la fábrica de hielo, ubicada sobre calle Los Sauces al 1700.

El operativo terminó con una persecución policial que se extendió hasta el barrio Mosconi, donde uno de los sospechosos fue detenido tras chocar una camioneta policial.

Los malvivientes tenían un objetivo claro: llevarse dos cajas fuertes del lugar. Sin embargo, el rápido aviso a la policía frustró sus planes, obligándolos a abandonar el botín en plena huida.

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En ese procedimiento, dos mujeres policías resultaron heridas mientras bloqueaban la fuga, aunque actualmente se encuentran fuera de peligro.

Cuántos detenidos hay por el robo en Stefenelli

Con la captura de Bustamante, ya son tres los detenidos en la causa:

Uno fue atrapado en el lugar del asalto.

Otro cayó tras la persecución en Mosconi.

El tercero es el ahora detenido “Chupilca”, que había logrado escapar inicialmente.

Qué dijeron desde el Gobierno

Tras confirmarse la detención, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó el accionar policial y envió un mensaje contundente en redes sociales:

“En Río Negro hay una decisión clara: el que delinque, no tiene lugar”.

Además, reconoció especialmente a las dos agentes que resultaron heridas durante el operativo. Y finalizó: "Ahora está donde tiene que estar: preso".

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Cómo sigue la investigación

La causa continúa en manos de la Justicia, que ahora deberá determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y reconstruir en detalle cómo se planificó el golpe.

El hallazgo del DVR y los antecedentes del principal acusado podrían ser claves para avanzar en la investigación.

El otro detenido que era buscado en la zona

Además de Bustamante, Lucas Emanuel Lozada -38 años-, fue arrestado en las últimas horas en un asalto en el cuál el plan fallo. El atraco a la reconocida fábrica de hielo en el barrio Stefenelli derivó la detención del temible hampón.

El 11 de abril escapó, nadie se explica cómo, de la comisaría sexta de Allen. Desde entonces era uno de los delincuentes más buscados de la zona, a raíz de su frondoso prontuario.

En el lugar del choque, la policía logró reducir a Lozada, quien regresará a prisión tras su breve periodo en libertad ilegal, y a otro de los implicados.