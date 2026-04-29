Asumió la nueva directora del hospital de Cipolletti: "Vamos a luchar por mejores condiciones"

La designación de una nueva conducción en el Hospital “Pedro Moguillansky” de Cipolletti marca un punto de inflexión tras un tiempo de incertidumbre institucional. Luego de más de tres meses de acefalía, producto de la renuncia del exdirector Juan Pablo Palma , el principal centro de salud del Alto Valle comienza a delinear un nuevo rumbo en un contexto atravesado por tensiones estructurales del sistema sanitario.

La médica clínica María Margarita Rizzi Salto fue puesta en funciones este miércoles como directora del hospital , en un acto que reunió a autoridades, profesionales y trabajadores del centro asistencial. Su llegada se da en medio de una crisis que combina sobrecarga laboral, reclamos salariales y la falta de especialistas, factores que impactan de lleno en la atención pública en Cipolletti.

Una nueva etapa para el hospital

El hospital cipoleño transitó un prolongado período sin conducción formal, lo que profundizó las dificultades en la gestión cotidiana y en la planificación estratégica. La salida de Palma, quien había asumido en noviembre de 2025, dejó vacante un cargo clave en una institución de complejidad 6, la más alta dentro del sistema de salud provincial.

En ese escenario, la designación de Rizzi Salto busca aportar estabilidad y continuidad en un momento crítico. Con más de una década de trayectoria en el hospital y 21 años en la salud pública, la nueva directora llega con un profundo conocimiento de la realidad interna del sistema.

Vecina de Cipolletti y proveniente de una familia histórica vinculada a la medicina local, su figura también representa un perfil con arraigo territorial, un aspecto valorado en un contexto donde la cercanía con el equipo de trabajo aparece como una de las claves para reconstruir la conducción institucional.

ECP MARIA MARGARITA RIZZO SALTO (105) Estefania Petrella

“Es un desafío enorme y también tengo miedo”

En diálogo con LM Cipolletti, Rizzi Salto no ocultó las dificultades del escenario que le toca enfrentar. “Estoy muy contenta por el reconocimiento y el apoyo de mis compañeros, eso fue fundamental para tomar la decisión. Pero también tengo mucho miedo, porque sé que es un tiempo difícil”, expresó.

Sus primeras definiciones marcan una línea de gestión centrada en recomponer el entramado interno del hospital. “La salud pública está bastante golpeada. Hay mucha desigualdad y estamos muy cansados los trabajadores de salud de todo lo que está pasando. Eso es lo que nos ha robado la dignidad”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que uno de los ejes será trabajar tanto con los equipos intramuros como extramuros, con el objetivo de reducir la fragmentación del sistema. “Hay que tratar de unirlo en función de la salud pública”, afirmó, en referencia a la necesidad de articular mejor los distintos niveles de atención.

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El desafío de recuperar la “dignidad” del hospital

Durante su mensaje frente a colegas y trabajadores, la nueva directora insistió en la idea de recuperar la dignidad del hospital como un objetivo central de su gestión. “Es un desafío enorme, un camino largo y difícil, pero voy a dar lo mejor para sacar esto adelante y volver a darle dignidad al hospital de Cipolletti”, aseguró.

En su discurso, también hizo referencia a uno de los puntos más sensibles del conflicto sanitario: las condiciones laborales y salariales. “La dignidad no solo nos la da nuestro trabajo, también nuestra remuneración. Eso es algo que vamos a luchar ”, indicó.

Rizzi Salto remarcó además el valor del compromiso del personal de salud en un contexto adverso. “Hay que tener vocación para estar en la salud pública en estos tiempos. La mayoría de la gente que está acá tiene voluntad de servicio”, destacó.

El llamado a trabajar en equipo, escucharse y sostenerse colectivamente fue otro de los ejes de su intervención, en línea con la necesidad de reconstruir la cohesión interna tras meses de incertidumbre.

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La mirada del Ministerio y el contexto sanitario

El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, enmarcó la designación en un escenario más amplio de transformación del sistema sanitario. “Tenemos que mejorar la salud del hospital de Cipolletti y enfrentar turbulencias que son claras dentro del sistema, tanto a nivel nacional como provincial”, señaló.

El funcionario reconoció que el sistema atraviesa “cambios de paradigma” y que el desafío pasa por optimizar recursos y mejorar la respuesta en un contexto de fuerte presión sobre la salud pública.

En ese sentido, adelantó que la provincia trabaja en la incorporación de tecnología y conectividad a partir de financiamiento internacional, además de fortalecer programas que dejaron de tener continuidad a nivel nacional.

“Es un gran desafío y un estrés presupuestario importante, pero la decisión es acompañar a cada rionegrino en materia de salud”, afirmó en diálogo con este medio.

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Un nuevo rumbo en un escenario complejo

La llegada de María Margarita Rizzi Salto abre una nueva etapa para el hospital de Cipolletti, con el desafío de ordenar, fortalecer y proyectar el funcionamiento de una institución clave para la región.

El contexto no es sencillo: la crisis del sistema sanitario, la presión sobre los recursos y el desgaste del personal configuran un escenario que exige decisiones rápidas y consensos internos.

Sin embargo, la apuesta por una conducción con experiencia dentro del propio hospital y respaldo de sus pares aparece como una señal hacia adentro y hacia la comunidad. El nuevo rumbo ya comenzó, aunque el camino, como anticipó la propia directora, será largo y exigente.