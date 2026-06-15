Acusado de desvalijar la casa de una maestra en Oro cayó "El 50": lo atraparon durmiendo donde un pariente en Cipolletti

El presunto ladrón dejó huellas que fueron clave en la investigación, junto con imágenes de cámaras de seguridad. Lo atraparon con parte del botín sustraído.

El hombre apodado "El 50" fue atrapado como sospechoso de haber entrado a robar a la casa de una docente de Fernández Oro.

Un hombre conocido en el ambiente policial como “El 50” fue atrapado este domingo en el barrio 2 de Febrero, aledaño al Anai Mapu de Cipolletti. Policías de la Comisaría 26 de Fernández Oro que investigan el robo a la casa de una docente de esta localidad encabezaron el operativo que se concretó a primera hora de la mañana, un dato relevante dado que el sospechoso fue sorprendido durmiendo.

El hecho delictivo ocurrió a mediados de la semana pasada en una vivienda de la vecina localidad, donde un ladrón había ingresado a robar. La víctima lo descubrió al llegar dentro del inmueble, por lo que el intruso escapó corriendo, mientras descartaba algunas prendas de vestir aún con etiquetas, dado que la vecina se dedica a la comercialización de ropa . Pero también se alcanzó a llevarse varias, además de una tablet, un particular bolso y otros elementos de valor.

El personal policial que quedó a cargo de la pesquisa logró reunir indicios relevantes que los orientó hacía una pista concreta con un supuesto responsable. Por empezar imágenes de cámaras de seguridad recolectadas en el sector les permitió individualizar al presunto ladrón .

Pero además sumaron una evidencia científica que fortalecía las sospechas: rastros dactilares hallados en la escena recuperados por personal del Gabinete de Criminalística confirmó que pertenecían al mismo sujeto que aparecía en los videos.

Con esa información y la colaboración de distintas unidades policiales de la zona comenzaron a buscarlo. Pocas horas después, efectivos del Cuerpo de Investigaciones de Cipolletti detectaron que se encontraba en la zona norte de la ciudad, por lo que desplegaron una serie de diligencias que les permitió detectar dos domicilios cercanos uno del otro ubicados en el barrio 2 de Febrero, por lo que tramitaron órdenes judiciales para proceder a allanarlos.

Cayó "el 50" en el barrio Anai Mapu por el robo a la casa de una docente de Fernández Oro

El procedimiento se realizó poco después del amanecer y cuando los termómetros marcaban que la temperatura estaba bajo cero. El despliegue incluyó decenas de uniformados que se movilizaron en varios patrulleros de la fuerza que irrumpieron sospresivamente en el lugar.

Uno de los inmuebles allanados fue una despensa ubicada en una esquina del sector barrial que tiene un visible cartel que anuncia “venta de cerveza”. El otro en la calle Los Gorriones donde vive un familiar del “El 50”, quien fue sorprendido mientras dormía y no pudo escapar.

Allí también encontraron distintos elementos que habían sido robados de la casa de la docente. Entre ellas once prendas de vestir para la práctica deportiva sin uso y con sus etiquetas de fábrica, como calzas, top femeninos y pantalón de gimnasia de hombres, una tablet marca Enova y bolso naranja con gris.

Detenido el 50 Oro 4

Todos esos elementos eran parte de lo denunciado como sustraídos. Además, también descubrieron una sustancia vegetal compatible con marihuana, por lo que le dieron intervención a la Fiscalía Federal de General Roca.

El 50 fue detenido y trasladado a la Comisaría 26, donde quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. En las próximas horas le formularían los cargos. Fuentes policiales destacaron que cuenta con antecedentes penales y que hace pocos meses cumplió una sentencia de prisión.