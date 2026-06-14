Fue denunciado por amenazas, allanaron su casa y el hallazgo sorprendió a la Policía

Tras una denuncia por un violento episodio, la Policía realizó un operativo en Cinco Saltos que terminó con un resultado inesperado.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría 43°. Foto: Archivo.

Un importante operativo policial realizado en Cinco Saltos terminó con el secuestro de un arma de fuego en el marco de una investigación por amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y daño calificado .

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría 43° , que avanzaron sobre un domicilio de la ciudad tras reunir pruebas relevantes en una causa que ya se encontraba en plena investigación judicial .

Según se informó, la medida fue autorizada luego de una investigación previa que permitió a la Policía avanzar con una orden de allanamiento y una requisa vehicular vinculadas al caso.

Durante el operativo, los uniformados realizaron una inspección exhaustiva dentro de la vivienda y en distintos sectores relacionados con la causa.

El objetivo era localizar elementos que pudieran estar vinculados con los hechos denunciados.

El hallazgo clave: un rifle calibre 22

Tras una revisión minuciosa, el personal policial encontró y secuestró un arma de fuego larga de hombro, específicamente un rifle calibre 22.

El hallazgo fue comunicado de inmediato a las autoridades judiciales intervinientes, que dispusieron el secuestro formal del arma para avanzar con pericias y nuevas medidas dentro del expediente.

image

Una causa que investiga delitos graves

La investigación está vinculada a una denuncia por amenazas calificadas, resistencia a la autoridad y daño calificado, delitos considerados de gravedad dentro del proceso judicial en marcha.

Desde la fuerza indicaron que el operativo permitió sumar elementos de prueba importantes para reconstruir lo ocurrido y avanzar sobre posibles responsabilidades.

Destacaron el rápido accionar policial

Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro remarcaron la importancia del trabajo realizado por el personal que participó del procedimiento.

También señalaron que este tipo de operativos forman parte de las tareas permanentes de prevención y esclarecimiento de hechos que afectan la seguridad y la tranquilidad de los vecinos.

La rápida coordinación entre la Justicia y el personal operativo fue determinante para concretar el allanamiento con resultados positivos.