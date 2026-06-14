Desesperada búsqueda en el Alto Valle: piden ayuda para encontrar a un joven que desapareció en la Ruta 65

La Policía activó un pedido de paradero para encontrar a Axel Ezequiel Aguilar, visto por última vez cerca de Ruta 65 y Ruta 6.

El joven se encuentra desaparecido desde el 12 de junio. Foto: Gentileza.

La Policía de Río Negro lanzó un pedido de colaboración urgente para intentar localizar a Axel Ezequiel Aguilar , un joven que permanece desaparecido desde el pasado 12 de junio en el Alto Valle .

Según informaron fuentes policiales, fue visto por última vez en la zona de Ruta Provincial 65 y Ruta Provincial 6 , por lo que se activó un operativo de búsqueda y difusión para intentar dar con su paradero lo antes posible.

De acuerdo a la información difundida oficialmente, Axel tiene las siguientes características físicas:

Estatura: 1,75 metros

Tez: trigueña

Ojos: marrones oscuros

Seña particular: cicatriz en la ceja derecha

Al momento de ser visto por última vez vestía:

Jeans cargo color mostaza

Camperón tipo parca color negra

Dónde fue visto por última vez

La última información que se tiene indica que el joven estuvo en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 65, casi Ruta Provincial N° 6, en un sector cercano a General Roca.

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Desde ese momento no se volvió a tener contacto con él y su entorno junto a las autoridades intentan reconstruir sus últimos movimientos.

Piden colaboración urgente a la comunidad

Desde la fuerza de seguridad solicitaron que cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrarlo se comunique de inmediato al 911.

También indicaron que quienes puedan aportar datos pueden acercarse a la unidad policial más cercana para brindar información que contribuya a la búsqueda.

Mientras avanza el operativo, las autoridades insisten en compartir la imagen y los datos para ampliar las posibilidades de localizarlo cuanto antes.