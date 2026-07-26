Alerta por lluvia este domingo en el Alto Valle y una nueva nevada que se espera a media semana

El SMN incluyó a la región en su pronóstico nivel Amarillo por posibles fenómenos fuertes. La sorpresa llegaría el jueves y viernes.

Se cumple el pronóstico en el Alto Valle: llueve desde la mañana y se anticipa que así continuará todo el domingo.

Las lluvias continuarán en la región y con marcada intensidad en el Alto Valle. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró a la región en Alerta nivel Amarillo, lo que significa que se podrían desatar "Posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

El pronóstico difundido por el organismo oficial anticipa que se registrarán lluvias durante todo este domingo. Por la mañana serán fuertes, aunque luego irán mermando con el correr de las horas.

La temperatura variará entre los 7 y 11º con vientos leves y ráfagas que podrían llegar a los 59km/h.

¿Alto Valle de blanco?

El informe meteorológico anuncia que para este lunes se esperan nuevamente precipitaciones, aunque con menor impacto, lo mismo que el martes.

La sorpresa llegaría el jueves, ya que se anticipa lluvias y nevadas durante toda la jornada, que continuarían la mañana del viernes. La AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) agregó a ese panorama que también se producirán heladas matinales. De cumplirse el anticipo sería la segunda nevada de este invierno en la región, dado que días atrás se produjo un fenómeno similar, aunque por su menor energía no hubo acumulación y el paisaje no se pintó de blanco. En esta oportunidad se espera que la caída de copos se produzca durante dos días seguidos.

Intensas nevadas en la Cordillera

La zona cordillerana rionegrina, tanto Bariloche como El Bolsón, está cubierta de blanco por las intensas nevadas registradas en los últimos días, lo que abre grandes expectativas para el turismo invernal, aunque inconveniente para los pobladores de zonas barriales y de montaña.

El Servicio Meteorolóigico Nacional (SMN) informó que esas condiciones se mantendrán en los próximos días. Para este domingo se anuncian nuevamene nevadas durante la mañana de este domingo, las que se transformarán en "muy fuertes" durante la tarde y la noche. La jornada arrancará con -3º y la máxima alcanzará apenas los 3º.

Las precipitaciones continuarán el lunes y martes, acompañadas por algunas lluvias. El miércoles calmarán, pero seguirán jueves y viernes.

En la Línea Sur también se registrarán lluvias y nevadas fuertes durante todo este domingo, con temperaturas que rondarán entre los -3º y los 2º. Lunes y martes se mantendrían las precipitaciones.

En la Costa Atlántica, Viedma, San Antonio y Las Grutas, se esperan lluvias durante todo el domingo y temperaturas de entre 3 y 10º. Lunes y martes se repetirían las precipitaciones, y para el miércoles se anticipan posibles nevadas.