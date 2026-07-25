En menos de 24 horas, la Policía secuestró un camión, un auto y una moto en Cipolletti

El denominador común: los tres vehículos tenían pedido de secuestro vigente; uno desde Neuquén, otro detectado por cámaras y el último tras una persecución

La policía en Cipolletti tuvo intensos trabajos en operativos que terminaron con el secuestro de tres rodados.

Cipolletti fue escenario, una vez más, de una serie de procedimientos policiales en las últimas horas que dejaron como saldo el secuestro de vehículos , en todos los casos con pedidos judiciales vigentes.

Los operativos fueron llevados adelante por personal de distintas comisarías y se desarrollaron en diferentes momentos, tanto durante el día como en horas de la noche y la madrugada. La rápida intervención policial permitió detectar irregularidades en cada uno de los vehículos.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se originaron por distintas vías: desde el aviso de un vecino hasta la detección mediante el sistema de monitoreo del 911 y llamados por actitudes sospechosas en la vía pública.

Un camión con pedido judicial desde Neuquén

El primero de los casos se registró en la intersección de Mariano Moreno y Bernardino Rivadavia. Allí, un vecino solicitó la presencia policial para verificar la situación de un camión.

Efectivos de la Comisaría 4° realizaron la consulta en el sistema y constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por “cobro ejecutivo”, con intervención del Juzgado de Juicios Ejecutivos N° 2 de Neuquén.

El conductor del rodado fue identificado en el lugar y manifestó haber adquirido el camión hacía aproximadamente un año. Sin embargo, reconoció que aún no había concretado la transferencia correspondiente, lo que derivó en la intervención judicial.

Tras dar aviso a la Fiscalía de turno, se dispuso el secuestro del camión y su puesta a disposición del juzgado requirente de la provincia vecina.

Detección a través de las cámaras del 911

Horas más tarde, un nuevo procedimiento tuvo lugar en la intersección de Esmeralda y Colombia. En este caso, el alerta surgió a partir del sistema de cámaras del 911, que detectó la circulación de un vehículo con requerimiento judicial.

Personal de la Comisaría 24° se dirigió al lugar e identificó el automóvil, que era conducido por un hombre de 33 años. Tras verificar los datos en la base policial, confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente.

La Fiscalía de turno fue notificada de inmediato y ordenó el secuestro del vehículo, que fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición del juzgado correspondiente.

Persecución y secuestro de una motocicleta

El tercer hecho ocurrió sobre la avenida Juan Domingo Perón. Un llamado alertó a la Policía sobre la presencia de cuatro jóvenes que circulaban en dos motocicletas en actitud sospechosa.

Efectivos de la Comisaría 45° acudieron al lugar e intentaron identificar a los ocupantes, quienes emprendieron la fuga al advertir la presencia policial. Tras una breve persecución, lograron demorar a uno de los involucrados.

Se trata de un adolescente de 16 años, quien fue interceptado mientras el resto escapaba. En el procedimiento, los uniformados secuestraron una motocicleta que había sido abandonada durante la huida.

Al verificar los datos del rodado, se confirmó que tenía un pedido de secuestro vigente solicitado por la Comisaría 24° de Cipolletti, lo que reforzó las sospechas sobre su procedencia.

Estefania Petrella

Intervención judicial y medidas adoptadas

La Fiscalía de turno tomó intervención en todos los casos y dispuso las medidas correspondientes. En el hecho que involucró al menor, también se dio participación a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Además, se notificó al progenitor del adolescente en el marco de una causa por presunta resistencia a la autoridad y encubrimiento. El joven quedó sujeto a las actuaciones judiciales previstas por la normativa vigente.