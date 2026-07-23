La Policía lanzó un operativo sorpresa contra la banda del robo de autos en la costa rionegrina
La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo preventivo de control vehicular, identificación de personas e inspección de autoparques con el objetivo de fortalecer la prevención del delito.
La intervención formó parte de las acciones permanentes que se realizan para verificar la legalidad de los vehículos que circulan y de aquellos que se encuentran destinados a la venta. Durante el despliegue también se controló la documentación correspondiente, una tarea clave para desalentar maniobras vinculadas al robo y la adulteración de automotores.
Además, los efectivos realizaron la identificación de personas y controles vehiculares en distintos sectores de la localidad, combinando tareas de prevención con presencia policial en la vía pública. Estas acciones permiten fortalecer la seguridad y generar un mayor resguardo para quienes transitan diariamente por la ciudad.
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Inspección en calles y agencias
En el marco del mismo operativo llevado a cabo en Sierra Grande, los efectivos inspeccionaron agencias de venta de autos para verificar el cumplimiento del marco legal vigente. Según se informó, estas tareas buscan evitar la comercialización de vehículos con irregularidades y dar garantías tanto a los comerciantes del rubro como a los compradores.
El despliegue fue coordinado entre la dependencia policial local y el área especializada en delito automotor, lo que permitió optimizar los recursos y cubrir una mayor extensión del territorio.
La policía refuerza presencia con 150 efectivos en zona andina
El operativo contempla la incorporación de 120 agentes en San Carlos de Bariloche y otros 30 en El Bolsón, quienes se sumarán a las estructuras locales para fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos durante la temporada alta de turismo.
Los efectivos provienen de distintas unidades de la provincia y fueron asignados a la Unidad Regional 3° en Bariloche y a la Zona II en El Bolsón, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva.
Desde el Gobierno provincial indicaron que el plan se extenderá hasta el 1 de septiembre, coincidiendo con el período de mayor afluencia turística en la región cordillerana, uno de los principales polos de atracción del país.
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