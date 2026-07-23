La Policía de Río Negro llevó adelante un operativo preventivo de control vehicular, identificación de personas e inspección de autoparques con el objetivo de fortalecer la prevención del delito.

La Policía lanzó un operativo sorpresa contra la banda del robo de autos en la costa rionegrina. Foto: Gobierno de Río Negro.

La intervención formó parte de las acciones permanentes que se realizan para verificar la legalidad de los vehículos que circulan y de aquellos que se encuentran destinados a la venta. Durante el despliegue también se controló la documentación correspondiente, una tarea clave para desalentar maniobras vinculadas al robo y la adulteración de automotores.

Además, los efectivos realizaron la identificación de personas y controles vehiculares en distintos sectores de la localidad, combinando tareas de prevención con presencia policial en la vía pública. Estas acciones permiten fortalecer la seguridad y generar un mayor resguardo para quienes transitan diariamente por la ciudad.

En el marco del mismo operativo llevado a cabo en Sierra Grande , los efectivos inspeccionaron agencias de venta de autos para verificar el cumplimiento del marco legal vigente. Según se informó, estas tareas buscan evitar la comercialización de vehículos con irregularidades y dar garantías tanto a los comerciantes del rubro como a los compradores.

El despliegue fue coordinado entre la dependencia policial local y el área especializada en delito automotor, lo que permitió optimizar los recursos y cubrir una mayor extensión del territorio.

La policía refuerza presencia con 150 efectivos en zona andina

El operativo contempla la incorporación de 120 agentes en San Carlos de Bariloche y otros 30 en El Bolsón, quienes se sumarán a las estructuras locales para fortalecer la presencia policial en puntos estratégicos durante la temporada alta de turismo.

Los efectivos provienen de distintas unidades de la provincia y fueron asignados a la Unidad Regional 3° en Bariloche y a la Zona II en El Bolsón, con el objetivo de ampliar la cobertura preventiva.

Desde el Gobierno provincial indicaron que el plan se extenderá hasta el 1 de septiembre, coincidiendo con el período de mayor afluencia turística en la región cordillerana, uno de los principales polos de atracción del país.