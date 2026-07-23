Río Negro y Chubut firmaron un acuerdo histórico por energía eléctrica

Los mandatarios provinciales sellaron un convenio que promete solucionar "para siempre" la deficiencia energética.

La provincia selló un acordó histórico con Chubut en materia de energía eléctrica para la Comarca Andina.

El Gobierno de Río Negro dio un paso estratégico en materia energética al firmar un convenio con Chubut que permitirá avanzar en la interconexión eléctrica de El Bolsón . La iniciativa apunta a resolver problemas históricos de abastecimiento en la región .

El gobernador Alberto Weretilneck rubricó el acuerdo junto a su par chubutense Ignacio Torres , en un acto que contó con la presencia del intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, y autoridades provinciales y municipales.

El convenio permitirá ejecutar una obra considerada clave para mejorar la calidad, estabilidad y eficiencia del servicio eléctrico en la ciudad cordillerana, beneficiando a miles de familias que actualmente enfrentan limitaciones en el suministro.

A partir de esta interconexión, El Bolsón podrá abastecer la totalidad de su demanda eléctrica a través del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), lo que implicará un cambio estructural en la matriz energética local.

Fin de la dependencia de la central térmica

Uno de los principales impactos de la obra será la eliminación de la dependencia de la Central Térmica local como fuente principal de energía. Esto permitirá un suministro más confiable y menos vulnerable a fallas o interrupciones.

La utilización del sistema interconectado nacional garantizará una provisión más estable y acorde a la creciente demanda de la región, que en los últimos años mostró un sostenido crecimiento demográfico y turístico.

Además, esta transformación energética forma parte de una compensación acordada por Río Negro en el marco del cumplimiento de una sentencia judicial, lo que refuerza el carácter estratégico de la inversión.

Detalles técnicos de la obra

El proyecto contempla una serie de intervenciones de infraestructura que apuntan a fortalecer el sistema eléctrico regional. Entre ellas, se destaca la construcción de una doble terna subterránea de 33 kV entre El Coihue y Golondrinas.

Este tendido tendrá una extensión de 26 kilómetros y permitirá mejorar la vinculación entre ambas estaciones transformadoras, optimizando la distribución de energía en toda la Comarca Andina.

A su vez, se prevé la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas y la construcción de una nueva estación 33/13,2 kV – 10 MVA en la zona de Cerro Perito Moreno.

Integración energética de la Comarca Andina

Más allá del impacto directo en El Bolsón, la obra tendrá un alcance regional al fortalecer la infraestructura eléctrica de toda la Comarca Andina, beneficiando tanto a localidades rionegrinas como chubutenses.

Entre las ciudades alcanzadas se encuentran El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, El Maitén y Esquel, que también verán optimizada la calidad del servicio eléctrico gracias a esta interconexión.

Desde la estación Golondrinas partirá además la conexión hacia El Bolsón y la futura estación Cerro Perito Moreno, consolidando un sistema más robusto y preparado para responder al crecimiento de la demanda.

Una apuesta al desarrollo y la calidad de vida

Weretilneck destacó que el acuerdo con Chubut representa un avance significativo para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, al tiempo que permite acompañar el desarrollo de las localidades.

El mandatario subrayó que estas obras forman parte del compromiso del Gobierno provincial de garantizar servicios esenciales en todo el territorio, incluso en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

En la misma línea, el secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, remarcó que se trata de un cambio estructural que incrementará la capacidad de respuesta del sistema frente al crecimiento de la demanda.

Beneficios ambientales y económicos

La nueva infraestructura no solo tendrá impacto en la calidad del servicio, sino también en el ambiente. La reducción del uso de la central térmica permitirá disminuir emisiones contaminantes y ruido en la zona urbana.

Este aspecto resulta clave en una localidad con fuerte perfil turístico como El Bolsón, donde la preservación del entorno natural es un factor central para su desarrollo económico y social.

Asimismo, la eliminación de la generación térmica implicará una reducción de costos operativos, lo que podría traducirse en beneficios económicos para los usuarios del servicio eléctrico en el mediano plazo.