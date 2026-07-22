Reconstrucción exclusiva: la cronología del violento robo que terminó con un muerto

Un video al que accedió LM Cipolletti detalla paso a paso el ataque armado sufrido por una familia mientras dormía en barrio Rincón Lindo.

Cuatro sujetos ingresaron a robar en una casa de Cipolletti, uno recibió un disparo por el propietario.

Un violento hecho delictivo continúa siendo materia de investigación en barrio Rincón Lindo de Cipolletti , donde una familia sufrió el ingreso de delincuentes armados que terminó con un disparo y un delincuente herido escapando del lugar.

LM Cipolletti accedió en exclusiva a un video que, por cuestiones de seguridad y para resguardar la identidad de la fuente, no será publicado, pero que permitió reconstruir con precisión el minuto a minuto del violento hecho.

Al momento de la entradera, dentro de la vivienda se encontraban una mujer de 53 años, un hombre mayor de edad y la hija de la mujer, una nena de 12 años, quienes permanecían durmiendo en habitaciones separadas cuando comenzó el confuso episodio delictivo

El hecho sucedió pasadas las 5 de la madrugada de este miércoles en barrio Rincón Lindo. Estefania Petrella

5:45: la llegada del vehículo a la escena

Según pudo reconstruirse, a las 5:45 de la madrugada de este miércoles llegó hasta el lugar un Toyota Corolla, que se detuvo en la esquina exacta de la vivienda para dejar descender a cuatro personas.

Inmediatamente después, el vehículo continuó su marcha con dirección al centro de la ciudad, en lo que se interpreta como una maniobra pensada para no quedar expuesto en las inmediaciones del domicilio atacado.

Dos minutos más tarde, las cuatro personas que habían descendido del automóvil ingresaron en conjunto a la propiedad, aunque solamente dos de ellas avanzaron finalmente hacia el interior de la vivienda familiar.

De acuerdo al testimonio del Michel Rischmann, abogado de la familia damnificada, los delincuentes “habrían logrado inhibir previamente el sistema de cámaras y alarmas antes de concretar el ingreso al domicilio”, sostuvo en declaraciones a LM Cipolletti.

El abogado mencionó dentro de la reconstrucción de la escena que uno de los delincuentes ingresó primero a la habitación de la mujer, al encontrarla durmiendo, la despertó bajo amenazas y golpes. Los gritos de la mujer despertaron a su hijo, que se levantó de la cama portando una pistola 9 milímetros y se encontró de frente con el cómplice del ladrón, a quien le disparó un balazo en la zona del pecho.

Rischmann indicó que en medio de ese desconcierto uno de los delincuentes gritó que era policía. También destacó que el joven cuenta con la autorización de tenencia de armas de fuego.

El propietario de la vivienda le disparó "en legítima defensa" a uno de los delincuentes. Estefania Petrella

5:47: el momento del disparo dentro de la casa

A las 5:47, dos hombres salieron abruptamente de la vivienda mientras se encendían las luces del interior, instante en el que se presume que ya se había producido el disparo dentro del domicilio.

El propietario, según relató su abogado, tomó un arma calibre 9 milímetros al escuchar ruidos extraños y disparó al encontrarse cara a cara con uno de los delincuentes "en legítima defensa" dentro de su propia habitación.

El representante legal de la familia confirmó que la víctima cuenta con autorización de portación de arma.

5:48: la salida del delincuente herido

Un minuto después, a las 5:48, salieron otras dos personas de la vivienda, entre ellas el hombre herido de bala, quien se desplomó en la misma esquina donde minutos antes había parado el auto.

Uno de ellos logró darse a la fuga rápidamente, tal como habían hecho los dos primeros delincuentes, mientras que el hombre herido quedó tendido en el suelo, sin poder incorporarse ni escapar del lugar.

5:50: el regreso del vehículo y la huida final

A las 5:50, el Toyota Corolla que había circulado hacia el centro regresó sobre sus pasos y frenó exactamente en el lugar donde se encontraba el hombre herido tendido en la vía pública.

Desde el interior del vehículo subieron al herido en la parte trasera y emprendieron la fuga definitiva, cerrando así una secuencia de apenas cinco minutos que terminó con al menos un delincuente baleado.

El Ministerio Público Fiscal trabaja en la escena junto a Policía, gabinete de criminalística y canes. Estefania Petrella

Los objetos sustraídos durante el hecho

Antes de retirarse del domicilio, los delincuentes se llevaron las llaves de una camioneta propiedad de los dueños de casa, que se encontraba estacionada en el interior de la vivienda al momento del robo.

Hallazgo de un cuerpo en Fernández Oro

Minutos después de conocerse este hecho, fue descubierto un vehículo Toyota Corolla en Fernández Oro, con una persona fallecida en su interior, hallazgo que encendió de inmediato las alarmas de las autoridades.

Personal policial, de Criminalística y la fiscalía interviniente se hicieron presentes en la escena para iniciar las tareas investigativas, en un operativo que se mantiene activo mientras se recaban las primeras pruebas.

Posterior al hecho fue encontrado un Toyota Corolla en Fernández Oro con una persona en su interior sin vida. Estefania Petrella

La posible vinculación entre ambos hechos

La Justicia avanza en la línea investigativa que busca establecer si el sujeto hallado sin vida dentro del vehículo es la misma persona que minutos antes había recibido el disparo en Rincón Lindo.

De confirmarse esa vinculación, ambos hechos quedarían unificados en una misma causa judicial, permitiendo a los fiscales reconstruir con mayor precisión la secuencia completa de lo ocurrido esta madrugada en la ciudad.