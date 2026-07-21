Se despertaron por el ladrido de sus perros y al salir descubrieron un intruso en su propiedad

Ocurrió durante la madrugada de este martes. Los dueños de la casa atraparon al sospechoso y lo entregaron a la policía. Las mascotas convertidas en héroes.

El sospechoso fue atrapado por los vecinos, luego que los perros alertaran que había entrado a su propiedad.

Un hombre de 29 años fue detenido durante la madrugada de este martes por personal de la Subcomisaría 69° de General Roca , luego de ser sorprendido mientras intentaba robar elementos de un predio ubicado sobre calle Libertad, en la zona del barrio Nuevo, al norte de la localidad.

El procedimiento se inició tras un llamado al Centro de Monitoreo 911 que alertó sobre la reducción de un sospechoso por parte de particulares. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el propietario del terreno y su hijo habían logrado demorar al hombre luego de descubrirlo dentro del inmueble.

Según manifestó el damnificado, fue alertado por los ladridos de sus perros y, al salir a verificar la situación, observó al sospechoso retirando elementos del terreno. Al intentar escapar saltando el cerco perimetral, fue reducido hasta la llegada del personal policial.

De acuerdo con la investigación, el sujeto había intentado sustraer tres motores de una hormigonera. En el lugar trabajó el Gabinete de Criminalística y, por disposición de la Fiscalía de turno, el sospechoso quedó detenido e imputado por el delito de "tentativa de robo con escalamiento".

Un ladrón le robó la bici de su casa en Cipolletti y quedó filmado

Un delincuente se metió a una casa del barrio Flamingo de Cipolletti tras saltar un portón de más de dos metros de altura y luego se apoderó de una bicicleta que se encontraba en el lugar.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 5, y toda la maniobra quedó grabada por las cámaras de seguridad que posee la propiedad.

El video fue difundido por los damnificados en las redes sociales con un mensaje que revela impotencia y decepción, en el que advierten entre recriminaciones e insultos, que no se quedarán con los brazos cruzados.

“…. Donde te encuentre voy a tardar los mismos 15 minutos que tardaste en robarme mi único medio de transporte…no tenés idea con quien te metiste”, escribió la propietaria del rodado, rodado 29 marca Overtech color negro y azul.

Más aún, la vecina le anticipó al delincuente “escondete porque la bronca que tengo no te va a dar ni tiempo a correr”. En su posteo incluyó críticas a la Justicia y que en su lugar actuará ella “a mano propia”.

“Porque estoy cansada que ratas inservibles como vos se adueñen de lo que no les corresponde. De los que no laburaron ni se esforzaron”, agregó con el mismo tono de bronca.

La mujer pidió ayuda a la comunidad para recuperar la bicicleta, que utilizaba para trasladar a su hijo bebé. Por ese motivo remarcó que como signo particular el caño está marcado por la sillita que colocan para llevar a la criatura.