Quién ganó los 507 millones del Quini 6 en el Alto Valle: "Justo se estaba haciendo su casita"

Apareció la ganadora que “no pudo dormir en toda la noche y no paraba de llorar”. La emoción del agenciero y el desfile de gente.

De las lágrimas por la derrota argentina en la final del mundo a llorar de emoción por ganarse el Quini 6 . Sí, todo en un mismo e infartante domingo que una familia valletana jamás olvidará...

El Gringo de la Suerte, como se llama la agencia 53 de Allen , hizo honor a su nombre y volvió a entregar otro premio suculento , en este caso alrededor de $ 507 millones del pozo que el tradicional poceado santafesino sorteó anteayer . El recinto quinielero se convirtió, desde entonces, en un desfile de vecinos ávidos de conocer quién se había adueñado de semejante fortuna.

Con los recaudos y la prudencia del caso, el propietario de la casa de apuestas, Luciano Sagripa accedió a revelar detalles del titular de la boleta ganadora a LM Cipolletti .

“Es una señora trabajadora, tanto ella como su marido. Justo se estaban haciendo su casa, aunque creo que piensan terminarla si quieren se pueden comprar una casa hecha”, analizó el hombre considerando los “casi 200 mil dólares” que embolsaron sus clientes en la modalidad Revancha del histórico juego.

Una rionegrina ganó más de $500 millones en el Quini 6.

"No paraba de llorar, no lo podía creer"

El comerciante, quien dijo sentir una “emoción tremenda”, explicó cómo se enteró la mujer que había ganado y la reacción de la suertuda.

“Fue a revisar a una subagencia si tenía algún premio y se encontró con que se le había dado. No lo podía creer. Vino ayer lunes por la tarde con su suegra, porque el marido estaba trabajando, y no paraba de llorar. Hoy regresó y me dijo que no durmió en toda la noche de la alegría, pensando que haría con el dinero, etc”, reveló las sensaciones que invadieron a la iluminada.

La describió como una mujer de “40 y pico de años, de barrio, que juega eventualmente. Y la verdad que no es fácil acertar, así que queda felicitarla, merecido lo tienen por todo el esfuerzo que realizan, ella y su esposo. Esto hará que muchos intenten imitarla y armen su jugadita. Todos sueñan con embocarla y esta vez la pegaron lindo...”.

Si bien ya está curtido en vender grandes premios, pues es el tercer Quini 6 ganador que comercializa, Luciano admite: “Tengo una felicidad enorme, en el 2020 vendimos uno, en el 2024 otro y ahora en el 2026 el tercero, qué más podemos pedir”.

Allen, un pueblo que festeja el Quini 6

Celebra también la algarabía que se palpa en el pueblo por este golpe de suerte que le cambiará la vida a una pareja vecina.

“Todo el mundo pasa contento, vienen a preguntar quién ganó aunque no podemos develar la identidad del apostador por preservar la integridad. Demasiado esto que le estamos contando a ustedes -por LM Cipolletti”, explicó el hombre las medidas de seguridad que adoptan en estos casos.

Luego relativizó la porción de dinero que le corresponde a él como agenciero vendedor del billete mágico del Quini 6. “Es el 1 % por ciento nomás, del cuál la mitad va para el subagente que lo vendió”, culminó.

En la capital de la pera, una señora se la jugó y recogió sus frutos.