Ganó el Quini 6 en Cipolletti pero no pasa a cobrar: los millones que se pierde

Corresponde a un sorteo especial por el Mundial 2026 . Por qué el agenciero, que vendió dos premios grandes en pocos días ( "el otro prometió un asado" ), ya no cree que aparezca.

Se vence el plazo y uno de los ganadores del Quini 6 no aparece...

"Andamos de racha" , destaca Javier Garritano a LM Cipolletti . Es que su tradicional agencia, la 25 , vendió dos premios millonarios del Quini 6 con pocos días de diferencia. Uno, el más reciente, quedó en poder de un fiel cliente que se apoderó de 16 millones de pesos, libres de impuestos. El otro, de alrededor de 22 millones es un misterio pues nadie lo reclama y en una semana se vence el plazo . ¿Aparecerá sobre la hora a llevarse su platita?

"El domingo vendimos un premio en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 . Y hará 20 días otro del sorteo especial que armó el poceado santafesino por el mundial de fútbol . Son 15 mil dólares libres de impuestos en verdad", explicó el titular del recinto quinielero ubicado en Ituzaingó 567 , en la zona de los bancos de calle La Esmeralda.

Si bien el acreedor de la boleta ganadora tiene tiempo hasta el próximo jueves 25 de junio para pasar a gestionar el cobro, Garritano considera que es poco probable que ello suceda: "Si no vino hasta ahora, dudo de que lo haga en esta semanita que queda, lo veo muy difícil", indicó.

Al argumentar su pesimismo, reveló: "No tienen idea la cantidad de premios que quedan sin cobrar. Es que muchos que no son habitué del juego pasa, dicen 'uh mirá una agencia, voy a jugar al Quini' y luego no controlan la boleta o directamente la tiran", explicó.

La pegó un timbero histórico en el Quini 6 y prometió un asado

El que sí ya "pasó por caja" para asegurarse de "llegar tranquilo hasta fin de año", fue el mago que días atrás embocó el Siempre Sale dominguero. Se trata de un vecino que juega frecuentemente en dicho local.

"Un laburante, como todos mis clientes, no le sobra mucho. Bah, es la realidad de todos hoy en día, ¿no? Lo bueno que ya avisó que se va a hacer un buen asado", confió Javier con una sonrisa.

"Le van a quedar limpios 16 millones, un aliciente para llegar a fin de año. Y para nosotros es una alegría doble, dos premios seguidos del Quini 6, no es fácil", celebró el dueño de una agencia con historia.

quini 6

"Es la más vieja de Cipolletti, yo la tengo hace 8 años pero fue una de las primeras. La gente cuando tiene un manguito viene y apuesta, más allá de los altibajos del país. Por eso quiero agradecerle a los de siempre", reivindicó a su público.

Le jugaron "al Indio Solari y a Messi"

Muchas de las jugadas quinieleras se rigen por la actualidad del país, acontecimientos sociales o deportivos, cumpleaños o muertes de famosos. En ese contexto, Garritano comentó que "Con la muerte del Indio Solari -el famoso cantante-, el 77 por su edad se jugó a full. Y ahora estos días el 10 de Messi, tras los tres goles. Ojo que aún no salió", tiró a modo de dato.

¿Vendrá el número de La Pulga a la cabeza? ¿Aparecerá el suertudo olvidadizo a cobrar?