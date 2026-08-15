Una tala de árboles dejó sin luz a cuatro barrios de Cipolletti: cuándo se normalizará el servicio

Una intervención particular sobre árboles dañó el tendido eléctrico y dejó sin energía a Paraje La Llanada, Scianka, 4 Esquinas y Ayres del Valle

Un corte de servicio eléctrico afecta esta mañana a distintos sectores de Cipolletti luego de que la tala imprudente de álamos , realizada por particulares en la zona de Ruta 151 y La Llanada, dañara instalaciones de Media Tensión . El hecho se registró pasadas las 10:30 y generó la salida de servicio inmediata en la red de distribución local.

Según informó la distribuidora Edersa , la caída de los árboles impactó directamente sobre las líneas eléctricas de la zona , provocando averías que obligaron a interrumpir el suministro de manera preventiva. El operativo de emergencia se activó minutos después de detectado el inconveniente en el tendido.

La interrupción del servicio eléctrico impacta actualmente sobre el Paraje La Llanada , el sector conocido como Scianka , la zona de 4 Esquinas y el barrio Ayres del Valle . Vecinos de estas áreas permanecen sin energía mientras avanzan las tareas de reparación en el tendido dañado.

Desde la empresa remarcaron que el corte no responde a una falla técnica propia del sistema, sino a un accionamiento externo vinculado a la tala imprudente de arbolado en cercanías de las instalaciones. Este tipo de intervenciones sin control representa un riesgo directo para la infraestructura eléctrica de la región.

Cuadrillas trabajan contrarreloj en la zona afectada

En este momento, cuadrillas operativas de Edersa se encuentran trabajando en el lugar para reparar los daños ocasionados sobre las líneas de Media Tensión. El personal técnico evalúa el alcance de las averías y avanza con la reposición de los tramos comprometidos por la caída de los álamos.

Desde la compañía estimaron un tiempo aproximado de cuatro horas para normalizar completamente el suministro eléctrico en los sectores afectados. El plazo podría variar según la complejidad de los trabajos que se desarrollen sobre el terreno durante la jornada.

La distribuidora solicitó paciencia a los usuarios afectados mientras se completan las tareas de reparación en la red. Asimismo, remarcó la importancia de no realizar talas de arbolado en cercanías de instalaciones eléctricas sin la autorización y supervisión correspondiente, dado el riesgo que esto implica.