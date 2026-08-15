¿Vuelve la lluvia este sábado en Cipolletti?: así estará el tiempo

El inicio del fin de semana largo en la ciudad estará atravesado por una jornada nublada y fría. Qué pasa con las lluvias.

El ingreso de aire húmedo en los valles genera este sábado un escenario nuboso e inestable en Cipolletti y el resto del Alto Valle, con precipitaciones débiles y dispersas que podrían acompañar buena parte de la jornada de este sábado 15 de agosto , según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ) y coincide con los registros del Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el día, se registrará una temperatura máxima de 11°C, con cielo mayormente cubierto y lluvias débiles y dispersas que se extenderán en distintos momentos de la jornada. El viento soplará del sudeste con una velocidad media de 14 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 23 km/h, mientras la presión atmosférica se ubicará en 1011 hPa, un valor característico de sistemas inestables.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 2°C, con un cielo mayormente cubierto que mantendrá la sensación de humedad en el ambiente. El viento rotará al oeste, con una intensidad media de 19 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h, mientras la presión subirá levemente a 1014 hPa, anticipando el cambio de patrón que se consolidará el domingo.

La cordillera, epicentro de la inestabilidad

El comunicado del organismo especializado en cuencas hídricas precisó que, además de las lluvias en los valles, se esperan períodos de lluvias y nevadas débiles en la zona cordillerana durante estas horas. Este fenómeno resulta habitual en agosto, cuando los frentes húmedos provenientes del Pacífico impactan primero en la cordillera antes de trasladar su influencia hacia el este.

Mejoramiento progresivo desde el domingo

El panorama cambiará de forma notoria a partir del domingo 16, cuando el cielo se despejará durante el día con una máxima de 13°C, acompañada por viento del sudoeste que podría llegar a los 40 km/h de ráfaga. La presión atmosférica trepará a 1015 hPa, reflejando el ingreso de aire más seco y estable sobre la región.

Durante la noche del domingo, la temperatura caerá abruptamente hasta los -2°C, con cielo mayormente despejado y viento del sudeste de hasta 36 km/h. La presión alcanzará los 1025 hPa, un salto considerable que confirma la consolidación de la masa de aire fría y despejada sobre el Alto Valle.