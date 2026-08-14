Dos robos en una semana y una misma maniobra: la Justicia imputó a una mujer en Cipolletti

Una mujer fue imputada por dos robos en comercios. Las cámaras de seguridad permitieron identificarla y reconstruir la maniobra.

La Justicia imputó a una mujer por cometer dos robos sobre calle Alem en Cipolletti.

Una mujer fue imputada en Cipolletti por dos hechos de hurto ocurridos en comercios de la calle Alem, donde habría actuado junto a un cómplice bajo una modalidad de distracción. La acusada permanece privada de su libertad por otra causa penal.

Según la acusación presentada por la fiscal adjunta Natalia Poblete ante el Foro Penal de Cipolletti, los episodios ocurrieron el 28 de junio y el 5 de julio de este año. En ambos casos, la sospechosa habría contado con la colaboración de un hombre.

La modalidad utilizada consistía en distraer a las empleadas mientras la mujer aprovechaba la situación para sustraer distintos productos . La mayor parte de la mercadería involucrada en los hechos correspondía a bebidas alcohólicas y artículos disponibles para la venta.

El primer episodio ocurrió el 28 de junio, alrededor de las 16:20, en un comercio ubicado sobre la calle Alem al 1700. De acuerdo con la acusación fiscal, la pareja ingresó al local y sustrajo diversos productos de almacén.

Cinco días después, el segundo hecho tuvo lugar cerca de las 20:50, en un comercio situado en la esquina de Alem y La Esmeralda. En esa oportunidad, se llevaron varias botellas de bebidas alcohólicas y otros elementos.

Mercadería valuada en unos 90 mil pesos

La fiscalía señaló que los productos sustraídos durante el segundo episodio tenían un valor aproximado de $90 mil. La investigación permitió reconstruir el accionar de la sospechosa a partir de diferentes elementos incorporados al expediente.

Entre las pruebas presentadas durante la audiencia se encuentran los testimonios de las empleadas de ambos comercios. También fueron incorporadas las imágenes registradas por las cámaras de seguridad instaladas en los locales.

Las grabaciones resultaron relevantes para avanzar en la identificación de la mujer acusada. La fiscalía sostuvo que el material audiovisual permitió vincularla con los dos episodios denunciados y respaldar la hipótesis sobre la modalidad utilizada.

Estefania Petrella

La Justicia habilitó la etapa preparatoria

Durante la audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, la defensa oficial de la acusada estuvo a cargo del defensor Marcelo Caraballo. El representante no formuló objeciones respecto de la imputación presentada por el Ministerio Público Fiscal.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, la jueza de Garantías Agustina Bagniole resolvió dar por formulados los cargos contra la mujer. De esta manera, quedó habilitada formalmente la etapa penal preparatoria.

La resolución judicial no implicó una nueva detención, debido a que la imputada ya se encuentra privada de su libertad por otro expediente penal. Actualmente cumple prisión preventiva en el marco de esa causa.

De este modo, la investigación por los dos hechos ocurridos en comercios de Cipolletti continuará durante la etapa preparatoria, mientras la Justicia deberá avanzar sobre las pruebas reunidas y las circunstancias planteadas por la fiscalía.

La acusación sostiene que en ambos episodios existió una coordinación entre la mujer y un hombre que habría tenido como función distraer al personal de los comercios. Esa maniobra habría facilitado la sustracción de la mercadería.

Con la formulación de cargos, el expediente continuará su recorrido dentro del proceso penal. La fiscalía podrá profundizar la investigación y reunir nuevos elementos, mientras la defensa tendrá la posibilidad de ejercer las herramientas previstas durante esta instancia judicial.