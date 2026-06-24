La madre acusada de agredir a una docente niega todo: qué dijo en su defensa

La mujer imputada por "lesiones leves y amenazas" brindó su versión sobre la agresión a una docente. Afirmó que hay un conflicto por bullying.

La mujer acusada de haber agredido y amenazado a una docente de la escuela primaria 19 de Cipolletti a la que asiste una de sus hijas desmintió lo aseverado por la docente . Este último martes le formularon cargos por el delito de “lesiones leves y amenazas simples” con la prohibición de acercamiento a la denunciante.

En esa audiencia en la que estuvo acompañada por su abogado defensor Michel Rischmann, optó por no declarar cuando se la convocó la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo.

Sin embargo, en una entrevista con LMCipolletti, la mujer brindó su versión de los hechos, en la que negó lo aseverado por la docente y aclaró que existe animosidad en contra de ella porque en reiteradas oportunidades reclamó que su hija sufre bullying, pero que no fue escuchada por las autoridades del establecimiento.

“Muchas veces me acerqué a la escuela porque mi hija llegaba llorando a casa, y las veces que me acerqué nunca me dieron una solución y me decían tranquila, ya lo vamos a solucionar”, destacó.

Agregó que ante la reiteración de esos hechos les advirtió que iría al Consejo de Educación a presentar la denuncia, dado que la niña no quería asistir a clases. Pero en lo más profundo temía lo peor. “Muchas veces estas cosas terminan en tragedia los hechos de hostigamiento cuando no hay respuestas”, advirtió.

El hecho que detonó el conflicto en la escuela

La acusada precisó que el problema se agravó el viernes 12 de este mes cuando la vicedirectora la llamó por teléfono para informarle que “necesitaba que me acerque con suma urgencia a la escuela porque había pasado algo delicado con mi hija”.

Aseguró que le respondió que no podía acudir en ese momento porque se encontraba en trabajando cerca de Plottier, dado que dirige un emprendimiento de venta de ropa y estaba distribuyendo mercaderí.

“No iba a llegar, eran las 15:30 o 16”, le aclaró, pero le dijo que iba a llamar al padre de la nena -de quien está separada-para que se acercara. De todos modos, le pidió que le adelantase qué había sucedido, porque le había generado mucha preocupación. Pero agregó que la vicedirectora le manifestó que no le podía dar esa información por teléfono, que debía acercarse al establecimiento.

Sin embargo, lo que siguió después la dejó perpleja, porque según su versión, la docente le manifestó que “entonces para vos tu hija no es tu prioridad y sos una terrible madre”, y le cortó.

Qué pasó con la niña

Entonces llamó al padre de la niña y le advirtió que algo le había sucedido en el colegio y que fuera a ver porque ella estaba lejos. El hombre fue y más tarde le envió un audio en el que le contó que la vicedirectora le relató que “ …. (la menor) se había cortado los brazos por una situación, porque supuestamente había otras compañeras que lo habían hecho porque en sus casas no les prestaban atención”. Mientras que su hija tendría como motivación un desaire amoroso.

“Le pregunto al papá como estaba la nena, si estaba lastimada, porque pensé que se había lastimado ahí. Porque ella vive conmigo y jamás la vi lastimada”, afirmó.

Le pidió que la llevara a su casa, pero el ex le aclaró que no dejaron que se retirase porque no había finalizado el horario escolar. Más tarde cuando se reunió con la niña notó que no tenía ninguna herida. La versión que les llegó indica que otra mamá alertó en la escuela que algunas alumnas se habían autolesionado por problemas familiares, e involucró a su hija. Ahí se habría iniciado la intervención de la Dirección del establecimiento.

“Esta señora ni siquiera se tomó el trabajo de investigar en ese mismo momento lo sucedido. Entró a llamarme, también al padre, la mandó al psicólogo, convocó a la SENAF, todo el mismo día”, remarcó.

Admite gritos, pero no golpes ni amenazas

Cristina afirmó que esperaba que la convocaran a la escuela para aclarar lo ocurrido, pero no la llamaron. El jueves siguiente se acercó y sucedió el entredicho.

De acuerdo a lo que relató, no la golpeó en ningún momento, aunque la acusación indica que le dio una cachetada y que un médico lo certificó. Reconoció que no tenía cita, pero por la inquietud que le generaba el tema, fue igual.

“Ingreso a la escuela, al fondo estaba los porteros y a los 10, 15 minutos, aparece la docente y me pregunta ´si qué necesitás´”. Le recordó que la había llamado el viernes y que ella no pudo asistir, pero le respondió “con vos yo no tengo nada que hablar porque ya hablé con el papá”.

“En todo momento me trató de manera hostil, prepotente”, aseguró, y presume que fue por sus reclamos por el bullying de su hija. Le exigió entonces explicaciones. “Estoy en todo mi derecho”, resaltó.

Pero le repitió lo mismo y le pidió que se retirara. Ahí, estalló la discusión más fuerte, admite la mujer, y agregó un dato que no se expuso en la audiencia de formulación de cargos y que resulta novedoso: ella estaba con su bebé en brazos, el hermanito de la alumna.

“La señora me empezó a increpar y a empujar y hacerme señas con la mano. Había mucha gente y todos escucharon mis gritos. Le dije que ella no me tenía que tratar así y que la iba a denunciar al Consejo de Educación. Le pidió ayuda a otras dos personas que estaban ahí -cree que son docentes- y entre los tres me sacan. Yo gritando que me iban a hacer caer a mi hijo, que llamen a la Policía. Me sacan afuera de la escuela y en todo el trayecto esta señora me decía ´te vas, te vas´”, añadió.

La mujer también desmintió que la hubiese golpeado. “Para nada es cierto. Si, la insulté, porque entre los empujones algo le dije. No lo justifico, pero fue el momento”.

Tampoco que le dijo que “sabía dónde vivía” y le advirtió “no sabés quién soy”, como detalla la acusación.

“Es más, agregó, esta señora cuando le dije que la iba a denuncias al Consejo de Educación me respondió ´estás segura, sabés quien soy yo”. Supone que se refiere a la influencia que tendría en el gremio docente.

“Esto es todo el circo”

La mujer quedó imputada por el delito de “lesiones leves y amenazas simples” con la prohibición de acercamiento a no menos de 200 metros de la docente. La medida, que tendrá vigencia por cuatro meses, no incluye al colegio, al que podrá asistir a dejar y retirar a su hija, como también asistir a actos y otras actividades escolares.

Su abogado Michel Rischmann sostiene que la acusación no tiene probabilidades de prosperar. Las pruebas son débiles, explicó. “Claramente no vamos a llegar a una condena con esto. Esto es todo circo. Circo del gremio y de la señora esta. Nadie se preguntó a qué fue mi clienta a la escuela. Quien fue la persona que la citó, quien la maltrató”, observó el profesional.

“Alguien ha provocado esta situación, y claramente fue ella”, agregó, adjudicándole responsabilidades a la denunciante y un manto de sospechas sobre la intencionalidad.