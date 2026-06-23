Imputaron a la mujer acusada de irrumpir en una escuela y agredir a una docente: "No sabés quién soy"

El incidente, que generó fuerte repercusión, ocurrió en un establecimiento primario de Cipolletti. Le impusieron medidas para proteger a la docente. La jueza que condujo la audiencia pidió reflexionar a las partes.

Nélida Cristina Neves Da Cruz , sentada a la derecha, está acusada de agredir a la vicedirecta de la Escuela 19, que aparece a la izquierda de la foto.

La mujer acusada de ingresar a la escuela a la que concurre su hija y agredir de un golpe e increpar a la vicedirectora que la estaba atendiendo fue imputada por el delito de “lesiones leves y amenazas simples” con la prohibición de acercamiento a la docente.

El incidente se registró el jueves 18 de junio alrededor de las 13:45 en el establecimiento primario número 19 ubicado en la esquina de las calles Falucho y Naciones Unidas, en el barrio Villarino de Cipolletti.

En la audiencia de formulación de cargos realizada este martes, la fiscal Alejandra Altamira le adjudicó a Nélida Cristina Neves Da Cruz , de 34 años de edad, haber actuado de manera hostil y violenta contra Bárbara Palumbo , quien ocupa el cargo de vicedirectora de la institución.

De acuerdo a lo precisado en la descripción del hecho, Neves Da Cruz había sido citada a una reunión el viernes anterior por un acontecimiento sucedido con su hija que cursa el 7mo grado, en el que tomó intervención la ETAP -Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico-.

Nélida Neves Da Cruz agresión maestra

Pero no concurrió al llamado, aunque sí lo hizo el padre. En cambio, la mujer fue el jueves siguiente y exigió hablar con la directiva. Como le indicaron que debía esperar, comenzó a discutir con Palumbo, quien le ofreció atenderla en otro momento.

Sin embargo, continuó con su actitud agresiva y en medio de gritos y frente a otros docentes, porteros y alumnos, le pegó una cachetada en la mejilla izquierda, provocándole heridas leves, según le certificaron posteriormente. Pero además del ataque físico, la mujer le dijo que “sabía dónde vivía” y le advirtió “no sabés quién soy”.

Tras el hecho, que causó profunda preocupación no solo en la institución sino también en el gremio Unter y las autoridades educativas (que anunciaron se presentarían como querellantes), Palumbo realizó la denuncia penal que dio inicio a la causa en la que se presentó como querellante patrocinada por Milton Días y Martín Palumbo, su hermano.

Tiene prohibido acercarse a la docente

La fiscal pidió medidas cautelares para proteger a la víctima, entre las que mencionó una prohibición de acercamiento a su domicilio a no menos de cien metros, y un impedimento de todo tipo de contacto y por cualquier medio.

Añadió además que por temor se solicitó a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco una consigna policial en el horario de ingreso y egreso de los estudiantes.

Los abogados querellantes adhirieron a la exposición de la fiscal y la calificación penal. Agregaron que las docentes deben ser protegidas y que suelen ser ellas —el personal de educación— quienes absorben los conflictos de las condiciones sociales. También habían solicitado prohibición de acercamiento al establecimiento escolar.

El abogado defensor Michel Rischmann dijo que no se trató de un hecho de gravedad, aunque no objetó la formulación de cargos. Pero se opuso al impedimento de concurrir a la escuela, por lo que propuso que le permitiesen llevar a la niña a la escuela sin bajarse de su auto.

Podrá seguir asistiendo al colegio

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso como medida cautelar la prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima y todo tipo de contacto personal. Le aclaró que en caso de encontrarse eventualmente deberá ser ella quien se retire para mantener la distancia ordenada.

Mientras que desestimó impedirle que se acerque al edificio educativo, dado que como madre debe acompañar a su hija en las actividades escolares, además de asistir a reuniones y actos.

Además, la magistrada al finalizar la audiencia, invitó a la reflexión a todas las partes involucradas y a pensar en los "daños colaterales a terceros", sobre todo a los niños y niñas de la comunidad, acerca de las formas de resolución de conflictos y el ejemplo que los adultos deberían dar.

La acusada se abstuvo de declarar cuando la jueza le comunicó que podía hacerlo. Solo respondió las preguntas de rigor con un semblante que no revelaba sentirse contrariada.