Quiénes son las hermanas cipoleñas que diseñaron la remera que usó Rosalía y cómo llegaron a la estrella

Un sueño cumplido para dos emprendedoras de nuestra ciudad. La emoción de su madre y el tremendo impacto para la marca tras la "bendición" de la cantante.

Tras uno de los shows, Rosalía se detuvo a saludar a sus fans con la prenda diseñada por las hermanas cipoleñas.

De Cipolletti al mundo . Tras deslumbrar en sus presentaciones en el Movistar Arena de Buenos Aires, la superestrella catalana Rosalía sorprendió a sus fanáticos al salir a saludarlos luciendo una prenda diseñada por dos hermanas de nuestra ciudad . ¿Quiénes son?

La visita de la famosa cantante a la Argentina no pasó desapercibida. Tras agotar cuatro funciones en una gira de gran intensidad, la cantautora catalana sorprendió a sus seguidores al parar a saludarlos luciendo una prenda con sello nacional e independiente: una remera de mangas largas con un estampado de Pegaso en el pecho, creada integralmente por dos jóvenes emprendedoras cipoleñas.

Tatiana y Malena Laurent son dos hermanas que, tras terminar la escuela secundaria en nuestra ciudad, se mudaron a Buenos Aires para estudiar Diseño de Indumentaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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Con el tiempo, ambas expandieron sus búsquedas artísticas en otras disciplinas: Malena incursionó en el teatro, mientras que Tatiana se formó en Artes Visuales. Hace cinco años, fusionaron sus inquietudes creativas para fundar Yedra, su propio emprendimiento textil con taller en el barrio porteño de Monserrat.

De un mensaje en Instagram a un hito internacional

Fanáticas declaradas de la artista española, Tatiana y Malena no quisieron dejar pasar la oportunidad durante el paso de la cantante por Argentina. Decidieron contactar directamente al estilista de Rosalía a través de Instagram, una apuesta audaz que superó todas sus expectativas.

El estilista respondió al mensaje, revisó el catálogo digital del emprendimiento y seleccionó algunas prendas. La confirmación llegó de la forma más contundente: Rosalía vistió la remera de Yedra para encontrarse cara a cara con sus fans.

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El impacto del gesto no tardó en reflejarse en las redes sociales y en las ventas del proyecto. De atender pedidos nacionales, Yedra comenzó a recibir consultas y encargos desde España y Uruguay.

El emotivo festejo familiar: "De Dior a Yedra"

La repercusión de la noticia no solo llenó de orgullo a las jóvenes diseñadoras, sino también a su entorno familiar. Su madre, compartió en Facebook un emotivo mensaje que resumió el orgullo y la magnitud del logro:

"¡¡¡¡De Dior a Yedra!!!!! ¡¡¡¡Bravo Tatiana y Malena LAURENT!!!! ¡¡¡¡Bravo hijas!!!!!

La frase alude a la transición de la artista internacional desde las firmas de alta costura más exclusivas del planeta hacia la moda de autor con impronta autogestiva producida por las creativas rionegrinas.

Identidad, surrealismo y diseño independiente

El concepto detrás de Yedra va más allá de la indumentaria básica. La marca comenzó con una línea de lencería y trajes de baño antes de expandirse a colecciones de remeras inspiradas en corrientes artísticas. Sus diseños rinden homenaje a artistas surrealistas mujeres, buscando reivindicar la figura femenina como creadora y no únicamente como musa inspiradora (con excepciones como motivos inspirados en El Bosco).

En la actualidad, las creaciones de las cipoleñas se comercializan a través de su sitio web oficial (www.yedra.com.ar), su cuenta de Instagram (@yedra_oficial) y en showrooms ubicados en los barrios de Palermo (Buenos Aires) y La Plata.