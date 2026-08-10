Cumple 30 años la Fundación Manos Que Ayudan de la cipoleña Noemí Bascur

La destacada organización celebra este martes tres décadas de actividad solidaria y compromiso con los más vulnerables y necesitados y con toda la comunidad.

La Fundación Manos Que Ayudan cumple 30 años de permanente solidaridad y compromiso con la comunidad, en especial, con los más vulnerables y necesitados.

La reconocida Fundación Manos Que Ayudan cumple este martes 11 de agosto 30 años de ininterrumpida actividad solidaria en la ciudad, la región y también en horizontes más lejanos. El aniversario de la institución encuentra a su referente, la cipoleña Noemí Bascur, en pleno ejercicio de la solidaridad, para lo que la noche del domingo viajó a Chile.

Noemí se trasladó a Santiago, la capital del país trasandino, acompañando al joven Joaquín Meschini, quien sufrió quemaduras de extrema gravedad en el 80 por ciento de su cuerpo, durante un incendio ocurrido en 2022 en la ciudad de Fernández Oro . Joaquín necesita tratamientos especializados para mejorar la movilidad de sus manos y seguir adelante con su prolongada rehabilitación.

En el siniestro, la actitud heroica y decidida del muchacho, que entonces contaba apenas con 16 años de edad, permitió el rescate de tres de sus hermanitos. Lamentablemente, las llamaradas y la tremenda temperatura, horrible y letal, le impidieron salvar a dos de sus pequeños hermanos.

La cipoleña Noemí Bascur es la gran referente de la Fundación Manos Que Ayudan, una institución que con sus acciones e iniciativas ha convertido en realidad efectiva la solidaridad y el compromiso con quienes sufren y enfrentan muchas y diversas necesidades.

El caso de la vivienda hogareña incendiada con su funesto y tristísimo resultado conmovió a la comunidad de Fernández Oro y de toda la región. Tras el hecho, Joaquín tuvo que luchar por su vida y por su mejoría durante meses. Su tenacidad innata posibilitó que subsistiera, pero las secuelas que dejó el fuego en su cuerpo persisten hasta la actualidad.

Incansable, Noemí Bascur viajó a Santiago de Chile con el joven que necesita continuar con la atención médica necesaria en esta etapa, en especial, para mejorar su calidad de vida y tener mayores oportunidades para llevar adelante una vida independiente, en todos los planos que le permitan su coraje y su corazón indomable.

Manos Que Ayudan, una labor sin pausa

La circunstancia de que Noemí haya tenido que trasladarse al vecino país en vísperas del 30 aniversario de la creación de Manos Que Ayudan revelan la vocación inquebrantable por la actividad solidaria de esta cipoleña que decidió dedicar su vida al servicio de los más vulnerables, de los más necesitados, de los que padecen y sufren en este mundo.

La solidaridad, ejercida en forma permanente, perseverante, contra viento y marea, en medio de las adversidades y de pruebas tremendas que le impuso el destino, la solidaridad plena, desinteresada y generosa ha sido el sello profundo que ella le ha imprimido a cada uno de sus actos e iniciativas en favor de la comunidad. Y que supo transmitir e imbuir, con una capacidad organizativa impresionante, a las labores y tareas emprendidas por la Fundación que preside y a la que ha consagrado la resplandeciente pasión de su alma.

En un escrito hecho público por la Fundación con motivo de sus 30 años de existencia, se recuerda que la entidad "nació el 11 de agosto de 1996, en Cipolletti, del dolor propio de una mujer, Noemí Bascur, que atravesó a los treinta y dos años el quiebre económico de su familia, el abandono de su esposo el Ing. Guillermo Mella Silva y el anuncio del primer diagnóstico oncológico, casi al mismo tiempo".

Una nueva opción

Sin embargo, "mientras otros ya se despedían de ella, Noemí descubrió que la enfermedad podía ocupar su cuerpo, pero no tenía por qué adueñarse de su espíritu. De esa certeza nació una consigna que sigue intacta treinta años después: 'Una nueva opción'".

El texto bien lo dice, han sido "treinta años sosteniendo lo que a otros se les cae de las manos". Por ello, la Fundación Manos que Ayudan cumple su nuevo aniversario de labor "y convoca a la comunidad y a las empresas de Río Negro y Neuquén a sostener juntos la próxima década".

Y es que ahora se puede decir que "hay un instante que se repite hace treinta años en Río Negro y Neuquén: alguien recibe una noticia que no esperaba -un diagnóstico, un incendio que se lleva la casa, una silla de ruedas que no llega, una infancia con quemaduras que necesita cuidado- y, en medio de esa caída, aparece una mano que sostiene. Esa mano tiene nombre: Fundación Manos Que Ayudan".

Treinta años, en números y en vida

En un repaso de la intensa actividad cumplida, las tareas realizadas significan, "en números y vidas", lo siguiente: "más de 11.000 colchones entregados en 64 parajes de la Línea Sur rionegrina y la zona rural andina de Neuquén, incluido también el impenetrable chaqueño a través de la campaña 'Uniendo Manos con mi Hermano' nacida del Programa Plan Canje Blancoamor".

Además "más de 190 sillas de ruedas entregadas a Hospitales en ambas provincias, gestionadas en Alemania, otras tantas entregadas a beneficiarios directos sin cobertura social, y elementos ortopédicos llevados desde el Valle Medio hasta la zona andina neuquina, como representante patagónica de CILSA".

A la vez, "más de 1.800 familias asistidas con alimentos y viandas calientes durante la pandemia, con la campaña 'Cipolletti Solidario'. Medicamentos que llegan, gracias al trabajo junto a Fundación Tzedaká, a los hospitales de Los Menucos, Maquinchao e Ingeniero Jacobacci, al puesto sanitario de Río Chico, General Roca, Villa Regina, Ingeniero Huergo, General Fernández Oro, Cinco Saltos, Balsa Las Perlas".

La Fundación Manos Que Ayuden cumple este martes 11 de agosto 30 años de existencia y de esfuerzos y luchas en beneficio de la comunidad. Noemí Bascur, su titular, se refirió a los inicios de la entidad y a la infatigable labor que ha desplegado todo el tiempo.

La enumeración prosigue mencionando "consultorios de oncología, discapacidad, fonoaudiología y kinesiología refaccionados y puestos en valor en una dependencia hospitalaria de Cipolletti de la calle Fernández Oro", y "conexiones de agua y electricidad a 43 familias y un salón de usos múltiples y un playón deportivo, gestionados y ejecutados en el Barrio Costa Linda de Fernández Oro".

Con la Teletón Chile y con COANIQUEM

También se destaca "un convenio con Teletón Chile, vigente desde 2004, y uno en vía de concretarse con COANIQUEM (Corporación de Ayuda al Niño Quemado) en Santiago de Chile", el cual "ofrece tratamiento de calidad de sus quemaduras y otras cicatrices para niños y jóvenes hasta los 20 años, además de acompañamiento integral para sus familias".

A todos los efectos, cabe consignar en este punto que la Fundación tiene sede en Perito Moreno 55, de Cipolletti, provincia de Río Negro, y que cuenta con Personería Jurídica Decreto 191/98 y que su CUIT es 30-68958170-2 Para contactarse, los interesados pueden dirigirse al e-mail: [email protected] y al celular (0299) 156-376757.

En declaraciones a LMCipolletti, Noemí Bascur enfatizó que la Fundación "para mí, no es solo un trabajo ni un proyecto, es una proyección misma de mi vida. Enfrentar situaciones de salud difíciles me llevó a mirar hacia el otro, a salir de mí misma y encontrar en la solidaridad el motor de cada día. Literalmente, la ayuda mutua ha sido mi refugio y mi sostén".

Respaldo constante de la comunidad

Para ella, "sentir el abrazo y el respaldo constante de la comunidad de Cipolletti y de cada ciudad o el lugar donde me ha tocado trabajar en estos 30 años me llena de gratitud. No me siento una figura pública, sino una vecina que encontró un propósito compartido".

Así, "hacia adelante no pienso en números ni en metas abstractas. Mi única proyección es seguir estando donde haya una necesidad, tejiendo redes y demostrando que cuando nos unimos, nos cuidamos entre todos".

"El significado emocional es que la Fundación ha sido el verdadero motor de mi vida y un refugio para transformar momentos de salud complejos en una vocación de servicio hacia el prójimo", afirmó.

Gratitud absoluta hacia Cipolletti y la región

Y reiteró que "siento una gratitud absoluta hacia Cipolletti y la región por abrazar cada cruzada y confiar en la transparencia del trabajo diario. La verdad que nunca imaginé llegar a tocar estamentos o instituciones extranjeras y que nos hayan dado soluciones o trasladar personas, niños en estos casos, con diagnósticos neuromusculoesquelético y que se estén tratando en Teletón, ahora en COANIQUEM o en su momento en China, como fue el caso de Micaela Tursi".

Subrayó que lo que se ha logrado no ha sido posible solamente porque "uno sea hábil con la ingeniería y la logística de resolver los problemas ajenos, sino que también porque ha contado con el respaldo de las empresas, de la gente y de las instituciones, porque siempre hubo una institución que puso un salón para hacer un evento".

"Todos somos artífices de la solución y protagonismo en estos casos", expresó y dijo que hacia el futuro lo que prevé es "continuar con la misma entrega humana en el día a día, priorizando siempre la presencia en los lugares donde la ayuda es más urgente", manifestó.

Ayuda a los parajes, siempre

Agregó que "para mí es importantísimo siempre, al menos una vez por año, llegar antes de la Navidad a los parajes. Siempre descubrir uno nuevo. Eso es importantísimo porque ahí están las personas que son invisibles a los a los ojos de todos, no voy a hablar solamente del Estado. Si vos no llegás con la ayuda, es imposible que ellos la puedan pedir".

Refirió, al respecto, que "el año pasado en el trabajo que nos tocó hacer en San Ignacio, Comallo, en los parajes, la verdad que nos encontramos gente de la tercera edad viviendo en la total y absoluta soledad".

Así las cosas, consideró oportuno señalar que "me sorprendieron en Río Negro muchísimo los programas que ha puesto en marcha el gobernador" Alberto Weretilneck, ya que a los pobladores de los parajes "les ha hecho estructuras tipo galpón para que ellos puedan guardar su lana, su leña, que estén guarecidos. Además, les ha llevado bombas para extraer el agua. La situación va cambiando, va progresando, pero a veces tenés que hacer por huellas polvorientas una hora de viaje entre vecino y vecino".

Merecidos reconocimientos

La eficaz, efectiva y abnegada labor de la Fundación ha sido valorada altamente en diversos ámbitos. Así, la Legislatura de Río Negro ha reconocido a la Fundación en tres oportunidades (2006, 2020 y 2023), en tanto que la Legislatura de Neuquén la distinguió en 2024 con motivo de su 28 aniversario. Ahora, al cumplir tres décadas, ambas legislaturas vuelven a acompañar su trayectoria. Por iniciativa del ex senador nacional Antonio Cafiero, la institución fue declarada en 2006 de interés parlamentario.

No es para menos, ya que la Fundación ha desplegado campañas solidarias para asistir a familias afectadas por incendios forestales, inundaciones, temporales y otras emergencias sociales, con entregas de alimentos, ropa, frazadas, colchones y otros enseres, como materiales de construcción y mobiliario para familias en situación de vulnerabilidad.

Ha organizado eventos benéficos y actividades de recaudación destinadas al sostenimiento de tratamientos médicos y programas sociales y ha desarrollado una articulación permanente con municipios, hospitales, centros de salud, bomberos voluntarios, instituciones educativas, Universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Voluntariado social y acción comunitaria

Y nunca se ha olvidado de promover el voluntariado social y las acciones comunitarias de participación ciudadana, esforzándose también por la implementación de proyectos vinculados a la inclusión social, el fortalecimiento comunitario y la responsabilidad social.

Por si fuera poco, también ha concretado la gestión de donaciones nacionales e internacionales destinadas al fortalecimiento de la asistencia sanitaria y social y ha promocionado proyectos ambientales, campañas de forestación, reforestación de bosques y acciones de concientización sobre el cuidado del ambiente.

El gran sentido de la vida

Noemí Bascur, a 30 años de la creación de Manos Que Ayudan, sostiene: "Mi gran deseo es que mucha gente que la está pasando muy mal le encuentre el sentido a la vida, que se puede edificar la mejor versión de uno mismo". Y reflexiona que "la vida está compuesta por jugadas y movimientos, y el problema es que nadie te enseña las verdaderas reglas". Sin embargo, "el peón es la única pieza de un tablero de ajedrez que puede transformarse en rey."

Por último, se torna un deber consignar aquí que todas las empresas personas y empresas que deseen colaborar con la Fundación, o convertirse en sostenedoras de alguno de sus programas, pueden hacerlo a través de Mercado Pago, dirigiéndose al alias manos.ayudan.2026.mp

En las redes sociales, la entidad se puede ubicar en:

https://www.instagram.com/manosqueayudan_arg

https://www.youtube.com/@fundmanosqueayudan1

https://www.facebook.com/FUNDACIONMANOSQUEAYUDANOFICIAL/

A su vez, hay material disponible para difundir de campañas actuales en:

https://www.instagram.com/p/Da3eSInunFY/

https://www.instagram.com/p/Da6cwLSRZKJ/

https://www.instagram.com/p/DboZ8NphCoj/