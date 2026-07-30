Apelan a la solidaridad de los cipoleños para organizar y concretar los festejos por el Día del Niño

Distintas organizaciones están preparando festejos para el Día del Niño que se celebra en agosto. Apelan a la solidaridad de la gente para su concreción.

El Día del Niño se festeja con particular empeño y entusiasmo en los barrios populares, donde la labor de organizaciones sociales e instituciones permite la realización de actividades. Pero todo se puede hacer solo si hay solidaridad de la gente.

El domingo 16 de agosto se celebrará el Día del Niño y las organizaciones que suelen concretar todos los años festejos extreman esfuerzos para cumplir, otra vez, con el deber que asumieron de brindar una sonrisa a los más chicos. Pero necesitan de la solidaridad: donaciones de juguetes y golosinas, entre otros productos, porque se les está haciendo cuesta arriba.

Se les está haciendo cuesta arriba porque, en lugar de mejorar, la compleja situación socio-económica de amplios sectores de la comunidad, en particular, de los barrios populares, hace que mucha gente no la esté pasando bien y no pueda colaborar como quisiera.

Pero no solo en los hogares de trabajadores de menores ingresos se pasan estrecheces, sino que también en muchos hogares de clase media se han visto obligados a restringir gastos. Y hasta entre los más pudientes hay quien prefiere ahorrar y cuidar sus ingresos, volviéndose más conservadores en el uso de su recursos.

Organizaciones y entidades locales están dedicando voluntad y esfuerzos para garantizar que los más chicos festejen como se merecen el Día del Niño, en agosto entrante. A tal fin, necesitan de la solidaridad de la comunidad para cumplir con su noble objetivo.

El panorama social del momento, con el que deben lidiar cotidianamente, lo sufren y describen en organizaciones como el Comedor Ubuntu Ferri, la cooperativa de trabajo El Almacén Cultural y la agrupación Dignidad Rebelde, que desarrollan de continuo actividades solidarias en distintas barriadas cipoleñas.

En el caso de Ubuntu Ferri, la celebración se realizará el mismo domingo 16 y no en una fecha posterior como ocurre con otros festejos que se están preparando. Y se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la toma de las vías de Ferri, estrenado hace unos meses , con lo que este lugar será la primera vez que se utiliza para agasajar a pibes y pibes en su día.

Vale consignar que, el año pasado, en la Argentina, se confirmó por decreto oficial la conmemoración del Día del Niño cada tercer domingo de agosto, dejando de hacerlo definitivamente, como en algunas ocasiones previas, en el segundo domingo de ese mes.

Además, recuperó el nombre que había tenido históricamente, ya que en 2020 se había cambiado oficialmente por Día de las Infancias.

La indispensable solidaridad

Así las cosas, la dirigente del Ubuntu Ferri, Mónica Genen, indicó que su organización está trabajando con denuedo para asegurarse de contar, a través de la solidaridad, con todos los elementos necesarios para brindar un festejo del Día del Niño con todo lo indispensable y lo mejor.

Al efecto, se están solicitando donaciones solidarias de juguetes, golosinas de todas clases, jugos, gaseosos y cosas ricas dulces y saladas, todo lo que se pueda aportar. Los teléfonos de contacto a los que se pueden dirigir los interesados en colaborar son 2996014091y 2993328150.

Indicó que los preparativos y la busca de donaciones arrancaron a principios de julio y hasta hace un par de días "nada más que dos personas amigas del comedor, al que vienen ayudando hace años, han traído cosas".

Se necesita de todo

Las golosinas que requieren para el evento son de todo tipos, como galletitas, alfajores, turrones, caramelos, todo productos ricos con "los que yo misma hago las bolsitas que les entrego a los nenes para que se lleven a su casa".

Con los aportes que se procura recibir, se servirá a los niños y niñas rebanadas de torta, bizcochuelos y budín y hasta porciones de pizza fría, como para que los agasajados estén contentos y disfruten con alegría.

Ya se han recibido en donación algunos juguetes usados, pero son necesarios muchos más. "Con los juguetes que he conseguido no me alcanza ni para empezar. Tampoco con las golosinas y demás alimentos que se requiere, porque estamos hablando que de no menos de 250 pibes por fiesta que organizamos", expresó. Y destacó que tal número de chicos incluye a los que habitan en la toma y a los del resto de Ferri y del sector rural aledaño.

Once años consecutivos

Precisó que Ubuntu hace 11 años consecutivos que puede realizar el festejo del Día del Niño y siempre se ha tratado de mejorar el agasajo de los niños. Acotó, sin embargo que los años 2024 y 2025 fueron de los "más complicados" de organizar, por las dificultades económicas imperantes. Ahora, los preparativos para la celebración en agosto entrante también se están mostrando bastante dificultosos.

Contra viento y marea, no obstante, la celebración se va a hacer. "Las criaturas están todo el año esperando su día, y es que no son criaturas a las que habitualmente les compren juguetes ni nada por el estilo. Son resufridos". Se impone, así, más que nunca, la solidaridad.

Cooperativa por dos

En tanto, los integrantes de la cooperativa de trabajo El Almacén Cultural están en plenos preparativos del festejo del Día del Niño y, en su caso, realizarán dos actividades. La primera la realizarán el sábado 29 de agosto en las instalaciones de la cooperativa ubicadas en Ruta 22 y Mastrocola. La segunda, la llevarán adelante el sábado 5 de septiembre en el comedor y merendero Corazoncitos Felices del barrio Antártida Argentina. En ambos casos, el horario se inicio de las actividades está programada para las 15.

Cuando hay compromiso, dedicación y constancia se pueden lograr las mejores propuestas. Como realizar celebraciones por el Día del Niño, o como se lo llamaba hasta el año pasado, el Día de las Infancias.

La referente de la entidad, Antonella Ramos, expresó que han implementado una colecta para recibir donaciones de juguetes y golosinas, como galletitas, caramelos, alfajores, además de leche, chocolate y azúcar para hacer un delicioso chocolate caliente.

La dirigente manifestó que "se nos está haciendo difícil" la organización de las actividades, porque "sabemos bien que hay una crisis económica en todo el país. Pero también sabemos que la comunidad de Cipolletti siempre nos acompaña en estos festejos".

Los interesados y quienes puedan colaborar pueden comunicarse al celular 2995569385 y aportar al alias: infancias2026. No se descarta efectuar también un festejo en el barrio Labraña.

Siete años seguidos

Manifestó que "desde El Almacén Cultural llevamos siete años ya haciendo actividades de celebración del Día del Niño y la gente siempre nos acompaña porque saben que es muy importante para los niños y niñas de los barrios más populares".

Puntualizó que a las instalaciones de la cooperativa concurren habitualmente para los festejos "de 200 a 250 niños de la Isla Jordán, de Puente 83, de Puente de Madera, de María Elvira, de Tres Luces. Esto nos llena de orgullo. También al merendero del barrio Antártida Argentino concurren muchos niños del sector y de los alrededores".

Juguetes y golosinas

Por su parte, la agrupación social y vecinal Dignidad Rebelde también está programando actividades de festejo del Día del Niño, en su caso para el último fin de semana de agosto, como es su costumbre. Los preparativos están en marcha y la búsqueda de donaciones incluye juguetes y variadas golosinas, que se almacenarán en el depósito de la organización, ubicado en la intersección de calles Cobián y Primeros Pobladores, de las 1200 Viviendas.

Pibes y pibas deben ser protegidos, cuidados y mimados por la sociedad. Son el futuro, pero también son el presente. No se deben ahorrar esfuerzos para que los años de la niñez sean vividos de la mejor manera posible. Siempre con una sonrisa.

La referente de la agrupación, Lilia Calderón, expresó que las actividades se concretarán en el Barrio Obrero A y B y otros sectores poblacionales de Cipolletti, y en el Barrio Aliwen, de Fernández Oro. En ellos, se hará todo lo necesario para que los pibes y pibas puedan disfrutar de su día y que puedan sonreír y reír por pasarlo bien en el momento.

Calderón sigue prefiriendo, por convicción, referirse a la circunstancia como Día de las Infancias, su ex denominación oficial, y destacó que, junto con los vecinos, se realizarán los agasajos a los niños y niñas de los barrios que "tanto lo necesitan" en el actual contexto de extremas carencias que sufren amplios sectores de la población. Pese a las dificultades, se efectuarán las iniciativas. En años pasados, también fue difícil y se requirió de grandes esfuerzos, pero se pudo hacer.