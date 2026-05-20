Fríos intensos: concluye la primera parte de una campaña para juntar ropa de invierno y calzado

Este viernes concluye en el comedor y merendero Corazoncitos Felices la primera etapa de la campaña que lanzaron para juntar camperas, ropa de abrigo y calzado.

Hace dos semanas, en el comedor y merendero Corazoncitos Felices del barrio Antártida Argentina se lanzó una campaña solidaria para reunir ropa de abrigo, camperas y calzado. Se viene el invierno y este viernes se entregará lo recolectado.

En medio de las crecientes carencias que enfrentan amplios sectores populares, el comedor y merendero Corazoncitos Felices del barrio Antártida Argentina concluye este viernes la primera parte de la campaña solidaria que lanzaron para juntar camperas, calzado y ropa de invierno en general. Las necesidades de los más humildes se agudizan en la temporada fría. La ayuda se vuelve imprescindible.

Los organizadores pusieron en marcha la iniciativa hace un par de semanas y han logrado reunir una cantidad significativa de prendas, que serán puestas a disposición de las familias que el viernes se acerquen al comedor y merendero en procura de la ropa de abrigo que les urge tener.

Todavía hay tiempo para hacer el aporte, para lo que se puede contactar con el celular 299-5569385. Sobre todo, son los niños quienes más requieren de una indumentaria adecuada para las bajas temperaturas. Pero también los jóvenes y los adultos deben aperarse bien para los rigores del tiempo frío.

JUNTANDO ROPA DE ABRIGO PARA LOS MÁS NECESITADOS Concluye este viernes, en el barrio Antártida Argentina, la primera parte de una campaña impulsada para ayudar a la gente, en particular, los niños, ante los rigores del frío de la temporada.

El comedor y merendero Corazoncitos Felices es un emprendimiento solidario sostenido por vecinos y militantes pertenecientes al Movimiento Evita (ME) y al sindicato Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Lo han mantenido contra viento y marea, al igual que el merendero Los Afortunados del barrio Labraña.

Sin embargo, en los últimos años nada ha sido fácil para los impulsores de estos emprendimientos sociales. En especial, después de que en noviembre de 2023 el Municipio suspendiera la ayuda en alimentos y en garrafas que venía brindando a las varias decenas de comedores y merenderos que funcionaban en Cipolletti hasta ese momento.

Hacia 2023, los aportes de Provincia se habían reducido casi hasta la inexistencia y los de Nación llegaban de vez en cuando, en forma muy esporádica y escasa a la ciudad. Pues bien, desde finales de ese año en adelante los aportes públicos han caído prácticamente al cero absoluto y la gran mayoría de los emprendimientos solidarios que había en la ciudad dejaron de cumplir su cometido y cerraron.

Solo con la colaboración de la gente

Los contados comedores y merenderos que siguen en actividad subsisten gracias a la colaboración de la propia gente y de algunos comercios cuyos dueños aún pueden dar una mano. Para ellos, los comerciantes, los tiempos que corren también son en extremo difíciles, ya que desde hace un tiempo prolongado vienen soportando una caída en las ventas y sus ingresos se tornan cada vez más reducidos. En el sector mercantil, el cierre de locales se está volviendo una pesadilla de tristes consecuencias.

Antonella Ramos, referente del ME y la UTEP local, manifestó que los esfuerzos están volcados hoy plenamente "a sostener" la actividad de los emprendimientos de los barrios Antártida Argentina y Labraña y fue categórica en cuanto a que el funcionamiento solo se logra mediante "donaciones" que hacen los propios habitantes de Cipolletti.

Comida en dos barrios populares

Pero la cuesta se está haciendo, día que pasa, más empinada y el comedor y merendero del Antártida Argentina solamente ofrece su ayuda alimentaria a la población dos días a la semana, que son los considerados como días seguros de labor. En cuanto al merendero de Labraña, no tiene tanta suerte, pese a su hermoso nombre de Los Afortunados. En este caso, el emprendimiento solo se activa cuando se consiguen alimentos para preparar, lo que, penosamente, se ha vuelto algo muy aleatorio. O sea, cuando la fortuna lo quiere.

PREPARANDO ROPA Y COMIDA PARA LOS MAS VULNERABLES DE LA POBLACION En algunos pocos barrios, como el Antártida Argentina, se han podido mantener en funcionamiento un comedor y merendero para ayudar en la alimentación de las familias más carenciadas.

"Sostener estos espacios cuando la demanda es impresionante es complicado. La situación económica y social está muy difícil y cada vez más gente necesita de una ayuda", enfatizó.

"Mucha gente ya no puede colaborar. En mi caso, como soy una militante social, trato de ayudar con lo que tengo. También lo hacemos desde la cooperativa Almacén Cultural, donde juntamos cosas para los más humildes y que más necesitan", manifestó.

Campaña solidaria muy necesaria

En este contexto, indicó que las organizaciones a las que pertenece lanzaron hace dos semanas la campaña solidaria "Se viene el invierno" que procura juntar camperas, otra ropa de abrigo y calzado, en especial, para niños, y cuya primera etapa concluirá este viernes en el barrio Antártida Argentina, donde se ofrecerá una merienda y refrigerio para la ocasión.

Por suerte, la gente sigue respondiendo y donando en forma solidara "ropa que ya no usan, en buen estado". Agregó que, de hecho, "la semana pasada juntamos un montón" de prendas y las van entregar en la actividad que se ha programado para el viernes en las instalaciones del "Corazoncitos felices".

Indicó que la campaña se mantendrá después de esta ya pautada primera etapa, volviendo a recabar la colaboración de la comunidad. "Cuando juntemos una cierta cantidad, la vamos a entregar" como parte de esta iniciativa destinada a paliar los rigores de la temporada del frío en los sectores más vulnerables de la población.