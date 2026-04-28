Día del Animal en Cipolletti: diez perros fueron adoptados en una exitosa jornada solidaria

El festejo se llevó adelante con la aplicación de 100 vacunas antirrábicas y 120 desparasitaciones en la plaza San Martín. Fue una iniciativa municipal con Fun.Pa.Bia.

En una exitosa jornada solidaria por el día del animal, diez perros encontraron un nuevo hogar.

El día del animal tuvo una convocante celebración este domingo 26 de abril en la Plaza San Martín de Cipolletti . La propuesta de la Municipalidad en conjunto con la Fundación para el Bienestar Animal (Fun.Pa.Bia) realizó una jornada solidaria que incluyó la adopción de diez perros , la aplicación de vacunas antirrábicas y desparasitaciones .

La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del 29 de abril, fecha en la que se celebra el Día del Animal . La celebración tuvo acciones orientadas a promover la tenencia responsable , prácticas para mejorar la salud de las mascotas y fomentar nuevas adopciones .

La convocatoria a la jornada solidaria logró que diez perros fueran adoptados y hoy ya comenzaron a vivir en sus hogares con sus nuevas familias. El festejo también tuvo cuidados animales con la colocación de 100 vacunas antirrábicas y la desparasitación de 120 animales .

Gini Zalazar, referente del área de Zoonosis destacó que fue una iniciativa muy positiva y que continuarán trabajando en conjunto con Fun.Pa.Bia para que más perritos puedan tener otra oportunidad y los adopte una familia que le brinde los cuidados, el alimento y el amor que se merece.

perrosss Diez perros encontraron un nuevo hogar.

Una iniciativa que promete repetirse cada dos meses

La veterinaria explicó que el objetivo es repetir la campaña cada dos meses, para fomentar más adopciones y que los dueños de mascotas accedan a prácticas de cuidados con la desparasitación y vacunación de los animales.

En esa línea, aseguró que la Municipalidad de Cipolletti anunciará en los próximos días la fecha de las nuevas jornadas de adopción responsable, con el objetivo de alentar acciones de bienestar animal.

Soledad Bustamante, integrante de Funpabia, explicó: “Fue muy emocionante que los eligieran para tener una nueva oportunidad de tener una familia”.

vacunación perros mascotas.jpg Además de las adopciones, se llevaron adelante 120 desparasitaciones y se colocaron 100 vacunas antirrábicas.

La colaboradora de la protectora de animales destacó el alcance de la iniciativa, ya que las adopciones se extendieron más allá de la jornada solidaria. Además, agradeció a las familias que eligieron a un perro rescatado para sumar un integrante más para su hogar.

Una jornada exitosa de adopciones

“Durante el fin de semana se siguieron dando en adopción, a partir de los llamados, y de dar a conocer el trabajo que se realiza. Las personas que adoptaron cumplieron con todos los requisitos y hacemos el seguimiento como corresponde” explicó Bustamante.

Perros adopción 3.jpg El objetivo es repetir la jornada de adopciones cada dos meses.

Funpabia es una organización protectora de animales que trabaja diariamente en el rescate, recuperación y cuidado de animales en situación de abandono y maltrato. Todas sus iniciativas se basan en promover la tenencia responsables de animales, la adopción y la concientización.

La fundación también trabaja activamente en conjunto con Zoonosis y Fiscalía ante casos de rescate de animales en situación de maltrato. Las denuncias por maltrato animal, desnutrición, falta de asistencia y con signos de abandono, derivan en allanamientos judiciales para rescatar al can y buscarle una familia responsable que lo adopte y garantice todos sus cuidados.

Perros en Las Perlas Los integrantes de Funpabia asisten a perros abandonados o con signos de maltrato. Sebastián Fariña Petersen

Toda la ayuda que se le brinda a los animales es gracias a la colaboración de la comunidad.

Para contactarse y colaborar con la Fundación se puede ingresar a través de las redes Facebook o IG Funpabia Cipolletti. Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al teléfono 299-4564530.