Catriel: le dieron un ladrillazo en la cabeza a un hombre de 77 años para robarle

Una pareja de ladrones fue acusada por la Justicia por un violento robo a un adulto mayor. Además de robarle, le destruyeron el teléfono celular.

La Justicia de Catriel imputó a una pareja por un violento robo.

En un hecho que ha generado indignación por la vulnerabilidad de la víctima, la Justicia imputó formalmente a un hombre y una mujer por un violento asalto ocurrido en el barrio Santa Cruz, de Catriel . El ataque, perpetrado contra un hombre de 77 años , terminó con el adulto mayor herido tras recibir un ladrillazo en la cabeza .

El episodio de inseguridad se desencadenó ayer por la tarde, cuando la imputada se presentó en la vivienda de la víctima bajo una falsa premisa: solicitaba dinero para comprar una garrafa de gas . Ante la negativa del hombre, la mujer se retiró, pero regresó minutos después acompañada por su pareja con un plan premeditado.

Según el relato de la Fiscalía en la audiencia virtual , los acusados ingresaron por la fuerza a la propiedad. En medio del forcejeo, la mujer le arrojó un ladrillo que impactó de lleno en la frente del anciano, provocando su caída. Una vez en el suelo e indefenso, los agresores continuaron golpeándolo para sustraerle la billetera , que contenía apenas cinco mil pesos en efectivo.

Además del robo del dinero, los delincuentes rompieron el teléfono celular de la víctima antes de darse a la fuga. El hombre debió recibir asistencia médica; si bien las lesiones fueron certificadas como carácter leve por el médico policial, el impacto emocional y físico en una persona de avanzada edad agrava la percepción social del delito.

La resolución de la Justicia de Catriel

Durante la formulación de cargos, la titular de la fiscalía descentralizada de Catriel calificó el hecho como robo simple. Por su parte, la defensa oficial de los acusados no presentó objeciones a la calificación legal ni a los hechos descritos.

La Jueza de Garantías interviniente dictó las siguientes medidas:

Imputación formal: Se habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses .

Medidas de restricción: Se impuso una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y su domicilio.

Contacto cero: Los acusados no podrán comunicarse con el damnificado por ningún medio hasta la realización del juicio.

Este caso vuelve a poner el foco sobre la seguridad de los adultos mayores, quienes se convierten en blancos frecuentes de ataques violentos por botines que resultan insignificantes frente al daño ocasionado.