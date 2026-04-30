La desesperante situación de una madre cipoleña y su hijo: "Necesitamos ser escuchados"

Micaela, ex portera del Fátima, y Mateo atraviesan un momento límite y angustiante y apelan a la solidaridad. ¿Cómo se resolvería el drama?

Ella es de River y el pequeño de Boca como se advierte en la imagen que ilustra este texto. El fútbol debe ser lo único que los "separa", ya que son "super pegotes". “Busco ser escuchada, no pretendo victimizarme ni exponer a mi hijo sino hallar una solución”, aclara Micaela Hernández (41 años) al visibilizar su drama vía LM Cipolletti .

Charla en la que pone de manifiesto y hace pública la situación desesperante y límite que vive junto a Mateo -10 años-, el niño que padece distrofia muscular y al que crio y cuida en soledad.

“Es una enfermedad progresiva , que avanza permanentemente y estamos en una etapa difícil. Necesita cuidado de 24 horas, no camina, tiene movilidad reducida y se me está complicando para trabajar. Apenas algunas changas pero cada vez más espaciadas”, confiesa las dificultades económicas y la imposibilidad de generar recursos cuando más necesitan el dinero.

“Tuve que dejar de trabajar hace dos años porque Mateo me requiere por su cuadro y obvio que él es mi prioridad. Me desempeñé mucho tiempo en el colegio Fátima, cuando mi hijo se enfermó me quedé sin trabajo. Estaba como auxiliar de servicio, de maestranza”, lamenta.

Mateo

“Luego realicé trabajos de limpieza en casas, pero ahora no puedo porque mi hijo me demanda atención permanente. Por ejemplo, me llaman de la escuela porque necesita ir al baño y tengo que salir y así es imposible”, amplía sobre sus limitaciones laborales y, por ende, financieras.

El delicado panorama se complica aún más teniendo en cuenta que el ingreso que percibe de Anses -asignación por discapacidad- lo destina “al alquiler que pagamos” de una vivienda del barrio Santa Clara de Cipolletti.

“Hicimos la gestión por pensión por discapacidad pero me mandaron a decir de Buenos Aires que la enfermedad de él no lo ameritaba. Sumale que mis papás son jubilados los dos, me ayudan ellos en lo que pueden pero naturalmente no alcanza”, señala casi al borde de las lágrimas por no encontrar una salida.

"Mateo es un amor de persona, no se hace problema por nada, siempre con una sonrisa. No se merece que estemos pasando por este momento". "Mateo es un amor de persona, no se hace problema por nada, siempre con una sonrisa. No se merece que estemos pasando por este momento".

“Y sí, es una angustia, mezcla de sentimientos que no puedo explicar, estoy muy mal", reconoce afligida por la pesadilla que atraviesan.

¿Cómo se resolvería su caso?

“Con una vivienda que nos faciliten, aunque sea provisoria, estaríamos bien. Porque el alquiler nos complica la vida. Además hay que sumar las necesidades básicas de Mateo, remedios, pañales caros todos los días, así que me da cosa decirlo, pero toda ayuda será bienvenida”, admite.

“¿Qué pretendo? Ser escuchada, que mi hijo pueda tener una mejor calidad de vida, así no voy a poder ni alimentarlo”, culmina esta valiente madre que a pesar de que le generaba cierta timidez decidió abrir su corazón y compartir con todo Cipolletti su drama.

Ojalá Micaela y Mateo puedan salir adelante.

El alias para ayudarlos

Alias: mateo.benja.28

A nombre de Micaela Hernández.