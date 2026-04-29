Cipolletti tendrá la Expo Vocacional: una oportunidad única para definir el futuro laboral

La Expo Vocacional 2026 ya tiene fecha en Cipolletti y promete superar los 3.000 asistentes con propuestas para estudiar y trabajar.

El evento se desarrollará el próximo 2 y 3 de junio. Foto: Gentileza.

El próximo 2 y 3 de junio se realizará una nueva edición de la Expo Vocacional 2026 en el Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , con entrada libre y gratuita. El evento se desarrollará de 8 a 17 y convocará a escuelas públicas y privadas de la ciudad, además de instituciones educativas de localidades vecinas.

Bajo el lema “Conocer para Elegir” , la propuesta busca orientar a jóvenes y adultos que estén pensando su futuro académico o laboral.

Desde la organización adelantaron que habrá tres grandes espacios dentro del CCC:

Artes Visuales: stands con carreras, cursos y oficios.

Cine: entrevistas con profesionales, emprendedores y empresarios de Cipolletti.

Teatro: charlas de orientación vocacional.

La idea es que los asistentes puedan acceder a información concreta, escuchar experiencias reales y despejar dudas sobre distintas salidas laborales y educativas.

Esperan más público que en la edición pasada

Según explicaron desde el Municipio, en 2025 participaron más de 3.000 estudiantes y este año esperan superar ampliamente esa cifra.

El crecimiento de Cipolletti y la región, vinculado al desarrollo económico del corredor de Vaca Muerta, también impulsa una mayor demanda de profesionales, técnicos y trabajadores especializados.

Por qué esta expo cobra cada vez más importancia

La Expo Vocacional se consolidó como uno de los eventos educativos más relevantes de la ciudad. Fue declarada de Interés Municipal y apunta a acompañar especialmente a quienes atraviesan el difícil momento de elegir qué estudiar o hacia dónde orientar su futuro laboral.

En un contexto de expansión regional, la posibilidad de conocer oportunidades concretas de formación se vuelve una herramienta clave.

Cómo pedir más información

Quienes quieran realizar consultas o sumarse a la propuesta pueden comunicarse al correo electrónico: [email protected].