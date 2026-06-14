Dramático accidente en Ruta 22: un auto se incendió y un hombre murió atrapado

La tragedia ocurrió esta tarde cerca de Villa Regina. Bomberos, Policía y personal de Salud trabajan en el lugar.

El siniestro fatal se registró pasadas las 19 horas de este domingo. Foto: Gentileza.

Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo por la tarde sobre la Ruta Nacional 22 , donde un grave siniestro vial terminó de la peor manera y movilizó a un importante operativo de emergencia .

El hecho ocurrió hace pocos minutos en el tramo que une Villa Regina con Godoy , a la altura del kartódromo , donde un automóvil comenzó a incendiarse y terminó envuelto en llamas por causas que todavía son materia de investigación.

De acuerdo a la información preliminar brindada por fuentes policiales, el episodio ocurrió minutos antes de las 19 horas , cuando un vehículo circulaba en sentido este-oeste, desde Regina hacia General Roca .

Por razones que todavía intentan establecerse, el rodado habría sufrido un incidente previo y poco después comenzó a prenderse fuego.

Las primeras versiones indican que el vehículo habría rozado contra el guardarraíl segundos antes del siniestro.

accidente godoy

La víctima quedó dentro del vehículo

Producto del incendio, el conductor no logró salir a tiempo y quedó atrapado en el interior del automóvil.

Minutos después, las autoridades confirmaron el fallecimiento de un hombre de más de 70 años, oriundo de Villa Regina.

La escena generó un fuerte despliegue de equipos de emergencia en toda la zona.

Importante operativo sobre la Ruta 22

En el lugar trabajan efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Chichinales, personal de la Jefatura de Zona II, Bomberos, agentes de Criminalística y personal de Salud.

Debido a las tareas periciales y al operativo montado sobre la ruta, se solicitó circular con extrema precaución por el sector.

La investigación sigue en marcha

Por el momento, las circunstancias exactas que desencadenaron el incendio no fueron determinadas oficialmente.

Las pericias que se realizan en el lugar serán clave para reconstruir qué ocurrió en los segundos previos al fatal desenlace.

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