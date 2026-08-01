El lector de patentes no falló: detectaron y secuestraron vehículos con pedidos de secuestro

Los sistemas de cámaras lectoras de patentes, permitieron dar con dos vehículos que tenían pedidos vigente de secuestro desde Neuquén y Mendoza.

La Policía de Río Negro logró interceptar a dos vehículos que transitaban por el Alto Valle con pedidos vigentes de secuestro.

El sistema de lectura automática de patentes ( LPR ) volvió a mostrar su eficacia en operativos viales en el Alto Valle . En dos procedimientos realizados durante la misma jornada, personal del Cuerpo de Seguridad Vial logró secuestrar vehículos con pedidos judiciales vigentes en Cipolletti y Catriel .

El primero de los hechos ocurrió en la rotonda del Tercer Puente, un punto estratégico donde confluyen la Ruta Nacional 151 y el acceso que conecta con Neuquén, utilizado para controles preventivos permanentes.

Durante el despliegue habitual, el sistema LPR detectó el paso de un Ford Fiesta que circulaba por la Ruta Nacional 22 en dirección a Cipolletti. La alerta automática activó el protocolo de intervención de los efectivos en el lugar.

A partir de la notificación tecnológica, el personal se posicionó rápidamente en la rotonda y logró interceptar el vehículo para llevar adelante las verificaciones correspondientes, sin que se registraran incidentes durante el procedimiento policial.

Al momento de controlar la documentación del rodado, los uniformados constataron que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente desde el 21 de abril de 2026, solicitado por el Juzgado de Ejecución Nº 3 de Neuquén.

El Ford Fiesta tenía pedido de secuestro vigente desde abril en Neuquén.

Pedido judicial por ejecución prendaria

Según se informó oficialmente, la medida judicial se enmarca en una causa por ejecución prendaria, un proceso legal vinculado generalmente al incumplimiento de pagos de créditos prendarios sobre vehículos.

Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro inmediato del automóvil, que quedó a disposición de la Justicia interviniente. Además, se labraron las actuaciones correspondientes para avanzar con el proceso judicial.

Este tipo de procedimientos pone en evidencia el rol clave de la tecnología aplicada a la seguridad vial, que permite detectar en tiempo real situaciones irregulares que podrían pasar desapercibidas en controles tradicionales.

Segundo operativo en Catriel

En paralelo, se llevó adelante otro procedimiento similar en jurisdicción de Catriel, también sobre la Ruta Nacional 151, donde intervino personal del Cuerpo de Seguridad Vial Puente Dique.

El operativo se concretó cuando el sistema de lectura automática de patentes volvió a activar una alerta, esta vez sobre una camioneta que circulaba por la traza nacional.

Tras la detección, los efectivos interceptaron el vehículo e identificaron a su conductor, iniciando las tareas de verificación a través de los sistemas oficiales disponibles para este tipo de controles.

La camioneta Renault Duster contaba con pedido de secuestro vigente desde Mendoza.

Confirmación a través del sistema SIFCOP

Mediante la consulta en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), se confirmó que la camioneta registraba un pedido de secuestro vigente, lo que motivó la inmediata intervención policial en el lugar.

La medida judicial había sido solicitada por el Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada Nº 1 de San Rafael, Mendoza, también en el marco de una causa vinculada al secuestro de bienes prendados.

Al igual que en el caso de Cipolletti, el rodado fue secuestrado y trasladado al predio judicial correspondiente, donde quedó a disposición del juzgado interviniente para continuar con las actuaciones legales.

Tecnología al servicio de la seguridad

Ambos procedimientos reflejan el impacto de la incorporación de sistemas tecnológicos como el LPR en los controles viales, permitiendo optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la eficacia en la detección de vehículos con irregularidades judiciales.

Desde Seguridad Vial destacaron que este tipo de herramientas no solo contribuyen a la prevención del delito, sino que también fortalecen el cumplimiento de disposiciones judiciales en distintas jurisdicciones del país.

La articulación entre tecnología, presencia policial y sistemas federales de información se consolida así como una estrategia clave en la lucha contra delitos vinculados al uso irregular de vehículos.