Puso el auto de un tercero en la app del estacionamiento y se llevó una gran sorpresa al hacer un trámite

Una vecina de la ciudad no pudo renovar su registro tras quedar vinculada a decenas de actas impagas en la app del SEM. Fue a la Justicia y tampoco tuvo suerte.

Las deudas por estacionamiento sin pagar le jugaron una mala pasada a una vecina de Cipolletti.

Cargar la patente del auto de un familiar o de un amigo en la aplicación del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) es una práctica habitual en Cipolletti . Ya sea por hacer un favor a alguien poco amigable con la tecnología o por usar el vehículo de manera ocasional, miles de conductores realizan este trámite cotidiano sin sospechar las consecuencias que podría acarrear.

Eso fue exactamente lo que le ocurrió a una vecina de la ciudad, quien asoció a su perfil el dominio del auto de un pariente para abonar el estacionamiento cuando lo manejaba. Sin embargo, lo que comenzó como una solución práctica terminó convirtiéndose en una traba legal cuando intentó renovar su licencia de conducir .

Lo mismo podría ocurrir a quienes vendan su propio vehículo y no eliminen la patente de los vehículos asociados a la aplicación del SEM ya que, al parecer, las multas por no pagar el estacionamiento se aplican a cualquier DNI vinculado al vehículo sin contemplar quién cometió la falta.

El freno en el registro y la "trampa" del sistema

Al presentarse en el Centro Emisor local para tramitar la renovación de su carnet de conducir, la mujer recibió una respuesta categórica: la gestión no podía continuar. El sistema informático registraba 23 actas de estacionamiento impagas asociadas directamente a su número de documento.

La conductora afirmó que nunca fue titular, poseedora ni guardiana del vehículo. Incluso explicó que había residido un tiempo fuera del país y que la mayoría de las sanciones correspondían a fechas posteriores a la venta del rodado, sin haber recibido jamás una notificación formal de las infracciones.

Las deudas por estacionamiento sin pagar le jugaron una mala pasada a una vecina de Cipolletti. Estefania Petrella

Sin embargo, desde el soporte técnico del SEM le informaron la regla del sistema: las actas quedaron vinculadas a su documento porque el auto figuraba en su cuenta al momento de registrarlos. Además, le explicaron que esa vinculación no se puede eliminar mientras existan deudas pendientes.

El reclamo a la Justicia y un revés inesperado

Ante la imposibilidad de avanzar y considerando injusto pagar deudas ajenas, la mujer recurrió a la Justicia de Cipolletti. Presentó una acción de amparo contra la Municipalidad de Cipolletti y el SEM para solicitar la inconstitucionalidad de la norma que exige el libre deuda para renovar la licencia, pidiendo además una medida cautelar para obtener un carnet provisorio.

Sin embargo, contra lo que la denunciante esperaba, la Justicia le dio la espalda en dos instancias consecutivas. ¿Por qué los jueces rechazaron su pedido si argumentaba no ser la dueña del auto? Tanto el fuero Civil de primera instancia como el Superior Tribunal de Justicia (STJ) coincidieron en que la vía del amparo no era la adecuada para resolver el conflicto.

El máximo tribunal rionegrino explicó que el amparo es un mecanismo excepcional reservado únicamente para casos de ilegalidad manifiesta y urgencia extrema. En este caso, el STJ determinó que el reclamo exige un proceso con mayor amplitud de debate y prueba, trámite que debe realizarse a través del fuero contencioso administrativo con la intervención del Municipio. De este modo, la acción fue desestimada y la conductora quedó obligada a iniciar una demanda ordinaria y esperar el avance del expediente en medio de presentaciones y respuestas de cada una de las partes.