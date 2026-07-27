Nuevo aumento del estacionamiento medido en Cipolletti: cuánto costará la hora

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) aplicará su nuevo cuadro tarifario desde el lunes 3 de agosto. Los costos del servicio alcanzan al valor por hora de estacionamiento, las multas por falta de pago, el pago voluntario y el abono mensual para frentista.

Desde el 3 de agosto se autorizó el nuevo cuadro tarifario para el Servicio de Estacionamiento Medido (SEM).

El Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) de Cipolletti actualizará sus tarifas a partir del lunes 3 de agosto , según informó el servicio a través de un comunicado. Los nuevos valores comenzarán a regir del lunes entrante e incluyen incrementos en el costo por hora, las actas por falta de pago y el abono para quienes sean frentistas.

Te contamos en esta nota los valores próximos a entrar en vigencia:

La segunda hora:$670 a $680.

Tercera hora y las siguientes: $820 a $805.

Además, quedarán actualizados los precios para el pago voluntario de $11.128 a $11.336. Por otra parte, se actualiza el costo de Frentista mensual: que pasa de $21.400 a $21.800.

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A partir de este lunes 13 de julio, entró en vigencia el nuevo cuadro tarifario establecido mediante la Resolución Municipal N° 0040/26, fruto de un acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo municipal y representantes del sector, luego de varios meses sin modificaciones y de un proceso de diálogo que buscó destrabar una situación cada vez más compleja.

Los valores que se encuentran vigentes son los siguientes:

Tarifa diurna: vigente de 6 a 22 horas

Tendrá una bajada de bandera de $2.020, con un valor de $240 cada 100 metros recorridos y otros $240 por cada 30 segundos de espera.

Tarifa nocturna: vigente de 22 a 6 horas

En este caso la bajada de bandera será de $2.400, mientras que tanto la ficha cada 100 metros como el minuto de espera se cobrarán a $290.