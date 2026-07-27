Una pareja pidió ayuda desesperada y dos policías lograron salvarle la vida a un bebé en Cipolletti

El niño llegó sin signos vitales al ser asistido. Las maniobras de RCP y un traslado de urgencia fueron decisivos para que sobreviviera.

Efectivos que realizaban una recorrida por el lugar le salvaron la vida con maniobras de RCP. Foto: Archivo.

Una recorrida de prevención terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo. Dos policías lograron salvarle la vida a un bebé de 21 meses que había dejado de respirar , luego de ser interceptados por una joven pareja que pedía ayuda de manera desesperada.

El dramático episodio ocurrió este domingo alrededor de las 14.15 , cuando un móvil del Destacamento 114 patrullaba la calle rural A1, en el paraje Lalor. En ese momento, una pareja de aproximadamente 19 años detuvo a los efectivos y les explicó que su hijo, Derek, se encontraba en brazos sin signos vitales .

Sin perder un segundo, el sargento de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), Julio Javier Retamal , y la agente Sofía Grigor , de la Regional V, comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La intervención permitió estabilizar parcialmente al pequeño y, ante la gravedad del cuadro, los efectivos decidieron subir a toda la familia al patrullero para realizar un traslado de máxima urgencia hasta el hospital local.

Horas de angustia y un final esperado

Desde el hospital confirmaron que Derek fue recibido por el equipo médico, que logró estabilizarlo. Luego de permanecer internado en observación, el pequeño evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.

Durante todo el procedimiento, los policías también acompañaron y contuvieron a los jóvenes padres, que atravesaban momentos de extrema angustia, hasta que pudieron reencontrarse con su hijo en buenas condiciones.

Una capacitación que puede marcar la diferencia

El caso volvió a poner de relieve la importancia de que el personal policial cuente con formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.

La rápida intervención de los efectivos y la decisión de trasladar al niño de inmediato al hospital fueron determinantes para salvar la vida de Derek, un pequeño de apenas 21 meses que hoy ya se encuentra junto a su familia.