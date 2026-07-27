Una pareja pidió ayuda desesperada y dos policías lograron salvarle la vida a un bebé en Cipolletti
El niño llegó sin signos vitales al ser asistido. Las maniobras de RCP y un traslado de urgencia fueron decisivos para que sobreviviera.
Una recorrida de prevención terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo. Dos policías lograron salvarle la vida a un bebé de 21 meses que había dejado de respirar, luego de ser interceptados por una joven pareja que pedía ayuda de manera desesperada.
El dramático episodio ocurrió este domingo alrededor de las 14.15, cuando un móvil del Destacamento 114 patrullaba la calle rural A1, en el paraje Lalor. En ese momento, una pareja de aproximadamente 19 años detuvo a los efectivos y les explicó que su hijo, Derek, se encontraba en brazos sin signos vitales.
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La rápida reacción que fue decisiva
Sin perder un segundo, el sargento de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA), Julio Javier Retamal, y la agente Sofía Grigor, de la Regional V, comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
La intervención permitió estabilizar parcialmente al pequeño y, ante la gravedad del cuadro, los efectivos decidieron subir a toda la familia al patrullero para realizar un traslado de máxima urgencia hasta el hospital local.
Horas de angustia y un final esperado
Desde el hospital confirmaron que Derek fue recibido por el equipo médico, que logró estabilizarlo. Luego de permanecer internado en observación, el pequeño evolucionó favorablemente y recibió el alta médica.
Durante todo el procedimiento, los policías también acompañaron y contuvieron a los jóvenes padres, que atravesaban momentos de extrema angustia, hasta que pudieron reencontrarse con su hijo en buenas condiciones.
Una capacitación que puede marcar la diferencia
El caso volvió a poner de relieve la importancia de que el personal policial cuente con formación en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar.
La rápida intervención de los efectivos y la decisión de trasladar al niño de inmediato al hospital fueron determinantes para salvar la vida de Derek, un pequeño de apenas 21 meses que hoy ya se encuentra junto a su familia.
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