Confirmaron la identidad del joven que murió en el choque de la Ruta Chica: el fútbol regional lo despide

Tenía 20 años, era de Cervantes y jugaba en Argentinos del Norte. Su muerte generó una profunda conmoción en la Liga Confluencia.

El joven de 20 años había sido trasladado en código rojo al hospital Francisco López Lima de General Roca. Foto: Gentileza.

La tragedia ocurrida este domingo sobre la Ruta Provincial 65 , a la altura de Cervantes, sumó un dato que profundizó el impacto de la noticia. La víctima fatal fue identificada como Santiago Nicolás Corazza , de 20 años, un joven futbolista muy querido en la región cuyo fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida en la Liga Confluencia .

Corazza perdió la vida luego de protagonizar un violento choque contra un poste, del que salió despedido. Había sido trasladado en código rojo al hospital Francisco López Lima de General Roca, donde falleció pese a los esfuerzos del equipo médico.

Oriundo de Cervantes , Santiago defendía actualmente los colores del Club Atlético y Social Argentinos del Norte , institución que expresó públicamente su dolor tras conocerse la noticia.

Antes de llegar al club roquense, había realizado las divisiones inferiores en Deportivo Roca e incluso tuvo un paso por Banfield, construyendo un camino ligado al fútbol desde muy joven.

El emotivo adiós de los clubes

Desde Argentinos del Norte despidieron al jugador con un sentido mensaje en redes sociales: "Q.E.P.D. Santi. Le mandamos fuerzas a sus seres queridos en este durísimo momento".

Las muestras de afecto también llegaron desde otras instituciones de la región. El Club Atlético Regina expresó:

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Corazza. En este triste y doloroso momento, enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y toda persona que conocía a Santiago. Q.E.P.D. Santi".

"La noticia golpeó duro en el arranque del domingo. Una partida que duele y mucho. Quedarán los lindos recuerdos, Santiago Corazza, de esos momentos con la 2006. Nuestras condolencias con sus familiares y acompañamos en el dolor. Q.E.P.D", escribieron desde el Deportivo Roca.

Los mensajes reflejaron el impacto que provocó la muerte del joven entre compañeros, dirigentes, rivales y simpatizantes del fútbol regional.

El accidente que terminó en tragedia

El siniestro ocurrió cerca de las 9:30 del domingo, cuando Santiago conducía un Ford Ka por la Ruta Chica, en sentido General Roca-Cervantes.

Por causas que aún son investigadas, perdió el control del vehículo e impactó con extrema violencia contra un poste ubicado a la vera del camino. La magnitud del choque hizo que saliera despedido del habitáculo.

Fue trasladado de urgencia al hospital López Lima con un neumotórax grave, pero pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal de salud, falleció horas más tarde.

La investigación continúa

Mientras el dolor se multiplica entre familiares, amigos y el ambiente del fútbol, la investigación busca establecer qué provocó que el joven perdiera el control del vehículo.

Personal de la Comisaría 22 de Cervantes y de Criminalística trabajó durante varias horas en el lugar del hecho para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del accidente.