Alertaron que andaban hombres armados por el barrio: dos detenidos con un revólver y una camioneta secuestrada

Un vecino avisó a la Policía que habían exhibido un arma de fuego. Personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu atrapó a dos ciudadanos paraguayos.

La camioneta Amarok en la que se desplazaban los sospechosos también fue secuestrada. Un vecino alertó que exhibieron un arma de fuego.

Dos hombres de 40 y 46 años de edad de nacionalidad paraguaya fueron detenidos por la policía minutos antes de la medianoche del sábado en el barrio 10 de Febrero de Cipolletti, un asentamiento cercano al Anai Mapu .

Les secuestraron un revólver cuyo calibre aún no se pudo determinar cargado con dos balas y una camioneta de alta gama. El operativo se llevó a cabo luego de que un vecino del sector barrial llamara al 911 RN Emergencias para alertar que andaba dos sujetos a bordo de una Volkswagen Amarok color gris oscuro, y que habían exhibido un arma de fuego.

Ante el requerimiento, un patrullero de la Comisaría 45 se trasladó al lugar y sus efectivos encontraron un rodado como el descripto por el testigo, por lo que lo procedieron a interceptarlo.

Al realizarles la requisa de rigor frente a un testigo, encontraron que llevaban un arma tipo revolver color gris claro con dos municiones en el tambor, que se encontraba debajo del asiento del conductor.

El resultado del operativo fue comunicado a la fiscal de turno Laura Olea, quien dispuso el inicio de las actuaciones con la intervención del Gabinete de Criminalística para que su personal efectuara los trabajos periciales para agregar a la causa. La funcionaria ordenó el secuestro del arma, cuya marca y calibre deberá ser determinada por un perito armero.

Uno detenido y el otro demorado

Respecto a los acusados, ambos fueron trasladados a la unidad policial y tras el examen médico correspondientes fueron trasladados a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco, donde el conductor del rodado, de 46 años de edad y domiciliado en el mismo barrio 10 de Febrero, quedó en calidad de detenido. Mientras que su acompañante, que vive en el 2 de Febrero -situado al lado- fue demorado.

Un incendio había alterado el sector

Un susto enorme se vivió este sábado por la mañana en el barrio Anai Mapu. Un incendio afectó una vivienda particular ubicada sobre la calle Pastor Bowdler al 2030, movilizando rápidamente a personal de Bomberos y otros servicios de emergencia de la ciudad.

El alerta ingresó minutos antes de las 11 a través de la Central de Emergencias 109, lo que activó de inmediato el despliegue de dos dotaciones integradas por un total de cinco efectivos, quienes trabajaron en el lugar hasta las 12 para controlar completamente la situación.

Según el comunicado oficial, al arribar a la propiedad, una construcción de mampostería tradicional con cielorraso de machimbre y aislación de lana de vidrio, los bomberos procedieron al combate directo de las llamas.

Siempre de acuerdo al informe oficial, el fuego se originó de manera accidental a causa de un calefactor eléctrico ubicado en un dormitorio. Entre las pérdidas materiales se mencionó que un domitorio de 3x3 fue totalmente afectado por el fuego, al igual que el cielorraso del resto del domicilio. En tanto que también se lamentaron severos daños por el humo, hollín y el agua arrojada durante las tareas de extinción. Afortunadamente, gracias a la rápida intervención del personal interviniente, el incendio pudo ser sofocado antes de que consumiera la totalidad de la estructura, sin que se reportaran personas heridas.