Cuatreros en bote: Los acusan de haber salido a robar ovejas por el río Negro, pero la Policía frustró sus planes

Los atraparon en un campo cercano a la localidad de Cervantes, donde llegaron en una embarcación desvencijada. Los imputaron por intento de abigeato.

Los tres hombres detenidos en un campo ubicado sobre la costa del río Negro, en la zona de Cervantes, donde habrían llevado en un antiguo bote. Los acusan por el intento de robo de animales.

Tres hombres fueron detenidos en un campo privado ubicado al sur del río Negro en jurisdicción de Cervantes , la localidad ubicada entre General Roca y Villa Regina. Se los acusa de haber ingresado con la intención de robar animales, y que para llegar al lugar navegaron en un bote de madera que ofrece un serio aspecto desvencijado.

El operativo se inició el sábado en horas de la madrugada, luego de que las autoridades policiales recibieran un aviso que alertaba que desconocidos habían ingresado a un establecimiento rural situado en la zona conocida como Pampa Grande.

Ante la alerta, personal de la Brigada Rural y de la Comisaría 22 de Cervantes se trasladó hasta el lugar, donde efectivamente sorprendieron a tres desconocidos que luego determinaron tienen 19, 25 y 63 años de edad.

Según las primeras actuaciones, los delincuentes habían ingresado a la propiedad cruzando el río en una embarcación e intentaban sustraer ovejas.

“La intervención policial permitió controlar la situación y poner a los involucrados a disposición de la Justicia, evitando un perjuicio mayor para el establecimiento rural”, destacaron fuentes de la fuerza provincial.

Inicio de una causa por abigeato

Además, en el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que llevó adelante las pericias correspondientes para reunir pruebas y documentar la escena, donde también encontraron un bote de madera de fabricación casera y en estado precario, en el que presumen que navegaban impulsados con remos.

Paralelamente, la Fiscalía de turno dispuso la detención de los tres hombres en el marco de una causa por abigeato y ordenó continuar con las diligencias investigativas.

En tanto que en el campo se realizaba un relevamiento para determinar con precisión si existían faltante de animales y avanzar con la incorporación de nuevas evidencias a la causa.

“Este procedimiento refleja la presencia permanente de la Brigada Rural en el territorio y el compromiso de la Policía de Río Negro con la prevención de los delitos que afectan a la producción ganadera”, se subrayó oficialmente.