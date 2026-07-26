Le robaron la bici que había dejado en la vereda de un negocio y el ladrón va a la cárcel por sus antecedentes

Ocurrió en el barrio Don Bosco y el autor fue atrapado por Bicipolicías. Reconoció su culpa en un juicio abreviado y aceptó pasar una larga temporada en prisión.

El hombre apresado por la Policía del barrio Don Bosco por robar una bicicleta. Confesó y fue condenado a prisión efectiva. La foto con el rostro difuminado fue enviada por la fuerza cuando informaron la detención.

Un joven mayor de edad que fue capturado tras apoderarse de una bicicleta que su propietario había dejado afuera de un almacén del barrio Don Bosco de Cipolletti fue condenado tras admitir el hecho y pasará una temporada tras las rejas, dado que cuenta con antecedentes penales.

El robo se produjo el 12 de febrero último, minutos antes de las 19:30, cuando el sujeto identificado como Daniel Leonardo Rosetti, se apropió de un rodado marca Siambretta color negro con vivos rojos y blanco que estaba en la vereda del negocio ubicado en inmediaciones de las calles Primeros Pobladores y Colombia, y escapó.

Sin embargo, el damnificado salió tras el ladrón por la calle Manuel Estrada, mientras el comerciante llamó a la Policía e indicó hacia donde se realizaba la persecución.

Efectivos de la Comisaría 24 pertenecientes a la Brigada Operativa Ciclista de Acción Rápida (BOCAR), más conocidos como bicipolicías pusieron en marcha un operativo de búsqueda lograron atrapar a Rosetti a pocas cuadras del lugar.

Una rotisería como refugio

Los uniformados andaban realizando recorridas de prevención por el sector y encontraron al sospechoso, quien al advertir la presencia policial entró a una rotisería, pero fue reducido y apresado junto con otros efectivos de la misma unidad que se habían movilizado en patrulleros.

Rosetti fue imputado por el delito de “hurto de vehículo dejado en la vía pública”. La investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal recabó pruebas que lo incriminaban. Contaban con la declaración del dueño de la bici robada, la de los policías de apellido Cuellar y Chuchuy que salieron tras el ladrón y lograron atraparlo y de Taquichiri y López, integrantes del Gabinete de Criminalística que tuvieron a cargo los trabajos periciales.

La causa avanzó hasta una audiencia en la que el fiscal Gabriel Lamas propuso cerrarla mediante un juicio abreviado e imponerle una condena de un año y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, porque cuenta con antecedentes computables. Puntualizó que un informe del Registro Nacional de Reincidencia indicó que en octubre de 2025 había sido condenado a cárcel obligatoria a un lapso no precisado de meses por el delito de “robo en grado de tentativa en concurso real con el delito de evasión y daño calificado”.

La víctima, si bien no asistió a la audiencia ni tampoco la pudieron ubicar, ya había manifestado previamente que estaba de acuerdo con la salida alternativa, dado que destacó que había recuperado su bicicleta.

La misma postura manifestó el defensor Oficial Andres Briges Doyhenard, quien destacó que en el robo “no hubo violencia, ni intimidación y que además el bien fue recuperado”. También lo aceptó el acusado, con lo que quedó asentado que reconocía haber cometido el hecho, y pidió donde cumplir la pena.

La jueza María Florencia Caruso Martín no expuso objeciones ante la propuesta de las partes y dictó el fallo en los términos señalados. Destacó que la fiscalía había logrado probar su teoría del caso y que el imputado admitió su responsabilidad.

En la resolución mencionó que Rosetti había requerido cumplir la pena en un específico Establecimiento Penal, el que no fue precisado como tampoco el motivo, por lo que la magistrada pidió al Servicio Penitenciario Provincial considerar la solicitud.