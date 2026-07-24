La dueña del vehículo no esperó, logró rastrearlo por sus propios medios hasta Neuquén y alertó a la Policía

Se lo robaron en Cipolletti, investigó por su cuenta y halló su auto a las pocas horas en Neuquén.

Un vehículo que había sido sustraído del interior de una vivienda en la ciudad de Cipolletti fue recuperado pocas horas después en el barrio Don Bosco III de Neuquén Capital, gracias al rápido accionar de su propia dueña y a la posterior intervención de las fuerzas de seguridad de ambas provincias.

Respecto del procedimiento, se concretó en la tarde del jueves, luego de que la propietaria del vehículo lograra por sus propios medios, dar con el paradero del mismo en territorio neuquino. De manera inmediata, dio aviso a personal policial.

Tras el aviso al Centro de Operaciones Policiales, personal de la Comisaría 41°de la Provincia de Neuquén se desplazó hasta el domicilio que era indicado, donde confirmaron que se trataba del rodado denunciado como robado.

Estefania Petrella

Al momento del hallazgo, los uniformados advirtieron que el habitáculo del vehículo presentaba claros signos de haber sido revisado y manipulado, presuntamente por los delincuentes en su intento por encontrar la llave de encendido para volver a ponerlo en marcha.

Ante la constatación del hecho, la Policía de Neuquén entabló comunicación con la comisaría interviniente de Río Negro y con los ministerios públicos fiscales de ambas jurisdicciones. Una vez verificados los datos del pedido de secuestro, el fiscal de turno de Cipolletti dispuso la restitución inmediata del rodado a su legítima propietaria, completando las actuaciones de rigor en el lugar.

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La intervención formó parte de las acciones permanentes que se realizan para verificar la legalidad de los vehículos que circulan y de aquellos que se encuentran destinados a la venta. Durante el despliegue también se controló la documentación correspondiente, una tarea clave para desalentar maniobras vinculadas al robo y la adulteración de automotores.

Además, los efectivos realizaron la identificación de personas y controles vehiculares en distintos sectores de la localidad, combinando tareas de prevención con presencia policial en la vía pública. Estas acciones permiten fortalecer la seguridad y generar un mayor resguardo para quienes transitan diariamente por la ciudad.