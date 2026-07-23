Se nacionalizó la búsqueda del cipoleño con brotes psicóticos: el caso llegó a todos los medios

Luis Daniel Gregori viajó desde Cipolletti hacia Córdoba y desapareció. La búsqueda se extendió a todo el país y ya tiene amplia repercusión nacional.

El hombre padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, por lo que requiere atención médica. Foto: Gentileza.

La búsqueda de Luis Daniel Gregori , el hombre de 38 años que desapareció tras viajar desde Cipolletti hacia Córdoba Capital, ya trascendió las fronteras de Río Negro. En las últimas horas, el caso comenzó a ser difundido por algunos de los principales medios del país, entre ellos Clarín, TN, La Nación y La Voz del Interior , en un intento por ampliar el alcance del pedido de colaboración y lograr que más personas puedan aportar información sobre su paradero.

La difusión nacional se convirtió en una herramienta clave para intentar localizar al cipoleño, cuyo rastro se perdió luego de abordar un colectivo de larga distancia con destino a Córdoba.

El Destacamento N° 114 del barrio Manzanar activó de manera urgente el protocolo de búsqueda de personas tras la denuncia por la desaparición de Gregori.

De acuerdo con la información oficial, el hombre salió de su vivienda, ubicada sobre calle Los Alerces, el martes alrededor de las 16:30. Posteriormente se confirmó que abordó un colectivo de larga distancia rumbo a Córdoba Capital.

Sin embargo, desde la tarde del miércoles no volvió a establecer contacto con familiares ni allegados y, desde entonces, se desconoce dónde se encuentra.

Padece una enfermedad y necesita atención médica

Las autoridades informaron que Luis Daniel Gregori padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, por lo que requiere atención médica. Esa situación incrementó la preocupación de su entorno y motivó una intensa búsqueda que ahora se replica en distintas provincias gracias a la difusión nacional del caso.

Cómo identificarlo

Gregori tiene 38 años, es de tez blanca, mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño corto, ojos marrones y barba.

Además, usa lentes de manera permanente, no posee tatuajes ni aros y, al momento de desaparecer, vestía una campera de neopreno azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.

Cómo colaborar con la búsqueda

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que lo haya visto durante el viaje o en Córdoba Capital aporte la información de inmediato.

Quienes puedan brindar datos sobre su paradero pueden comunicarse al 299-4061106, acercarse a la dependencia policial más cercana o contactar al Destacamento N° 114 del barrio Manzanar.

La expectativa de la familia y de los investigadores es que la amplia difusión que alcanzó el caso en medios nacionales permita obtener nuevas pistas que ayuden a encontrar al cipoleño sano y salvo.