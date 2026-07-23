Revelaron detalles inéditos de la entradera y muerte en Cipolletti

Este jueves se conocieron nuevos datos en la investigación sobre hechos con posible vinculación en Fernández Oro y Cipolletti

Este jueves se conocieron nuevos datos en la investigación sobre hechos con posible vinculación en Fernández Oro y Cipolletti.

La investigación por la violenta jornada registrada en la región sumó en las últimas horas un dato clave . En la mañana de este jueves se concretó la autopsia al cuerpo de Franco Nicolás Padilla , hallado sin vida ayer dentro de un vehículo en las inmediaciones de Fernández Oro .

La autopsia confirmó que Franco Nicolás Padilla recibió dos disparos, uno de ellos fatal. La Fiscalía busca determinar si integraba el grupo que irrumpió en una casa de Cipolletti y fue repelido a tiros por un joven de 22 años.

Según el informe preliminar entregado a la Fiscalía por el médico forense Marcelo Uzal, la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego . La lesión mortal ingresó por la axila izquierda y salió por la espalda, afectando órganos vitales . Además, se detectaron otras lesiones antiguas que no corresponden al momento de su muerte.

El hallazgo del cuerpo se vincula de forma directa con un sangriento episodio ocurrido horas antes en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti.

Dos minutos de terror

El ataque tipo entradera se produjo minutos antes de las 6 de la madrugada del miércoles, en momentos en que en la vivienda ubicada en la calle Lago Guillelmo casi Yrigoyen, frente a la Facultad de Psicología, en momentos en que se encontraban durmiendo una mujer de 53 años de edad, su hijo de 22 y otra hija de 12 años.

De acuerdo a lo que LM Cipolletti pudo observar en un video tomado por una cámara de seguridad cercana al lugar del incidente, los delincuentes llegaron al lugar con un plan definido, lo que sustentaría la hipótesis que no fue al boleo.

Las imágenes muestran que a las 5:45 el Toyota frenó en la esquina, a unos 15 metros del inmueble, y que bajaron cuatro hombres, mientras que el auto siguió en dirección al centro de la ciudad.

La investigación en horas clave

En el caso intervienen la Comisaría 26°, la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística y la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal.

Hasta el momento, la causa avanza con más de una decena de testimonios tomados y el secuestro de dispositivos móviles hallados tanto en la casa atacada como en el auto donde yacía Padilla.

Durante el día de hoy se realizarán pericias sobre el vehículo secuestrado y el análisis del material recabado, mientras que la vivienda de Rincón Lindo continúa preservada para posibles inspecciones adicionales.

Padilla y sus antecedentes

Mientras la Justicia avanza con las pericias para reconstruir el feroz enfrentamiento de la madrugada del miércoles, salieron a la luz detalles de su pasado: un historial delictivo que lo vincula con uno de los casos policiales más resonantes de Neuquén.

Franco Padilla fue uno de los acusados del enfrentamiento armado ocurrido en Cuenca XV en septiembre de 2020 que dejó al borde de la muerte al taxista Miguel Sisterna.

Tras cumplir su condena, Padilla volvió a quedar salpicado por el delito al formar parte de la cuadrilla fuertemente armada que irrumpió durante la madrugada en el domicilio de Cipolletti.

Según trascendió el equipo fiscal de turno -integrado por Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas- trabaja para establecer de manera fehaciente si Padilla formaba parte de la banda que entró a la propiedad. Además, se viven horas claves dentro de la investigación para esclarecer protagonistas y motivos del asalto que conmovió a la ciudad en las últimas horas.