Formularon cargos al cipoleño por la violenta entradera en Fernández Oro

Sigue detenido acusado de golpear y atar a un matrimonio para robarles; buscan a un cómplice prófugo.

Formularon cargos sobre el hombre de Cipolletti que asaltó y robó en una casa de Fernández Oro.

Un hombre de 39 años continuará detenido tras ser imputado por un violento robo ocurrido el miércoles a la noche en una vivienda de Fernández Oro .

Según la acusación fiscal, dos hombres ingresaron por el patio trasero de la casa cuando el matrimonio que allí vive estaba por acostarse. Uno de ellos permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La fiscal adjunta Jesica Montenegro explicó que el enfermero que asiste a la mujer fue maniatado y golpeado por el imputado, quien luego repitió el mismo accionar violento con la propia víctima principal del hecho.

Una vez reducidas las víctimas, los asaltantes exigieron dinero y revolvieron los muebles de toda la vivienda. La fiscal Eugenia Vallejos detalló que lograron apoderarse de cerca de $2 millones en efectivo.

Entre lo sustraído también se contabilizaron joyas, anillos y una mochila propiedad del enfermero que se encontraba con el matrimonio al momento del ingreso violento de los dos hombres a la vivienda.

El cipoleño detenido por la entradera en una casa de Fernández Oro, y el botín con el arma que encontraron dentro de una mochila. Gobierno Río Negro

El aviso y la intervención policial

El hecho fue advertido por un familiar de las víctimas, que observó la secuencia a través de un sistema de cámaras de seguridad instalado en el interior de la propiedad y dio aviso inmediato al 911.

Ese llamado permitió activar de manera rápida el protocolo policial y movilizar a los efectivos de la Comisaría 26 de Fernández Oro, que llegaron al lugar en pocos minutos e iniciaron la persecución de los sospechosos.

Para sustentar la imputación, la fiscalía presentó el acta de procedimiento policial, la denuncia penal y las entrevistas realizadas tanto al enfermero como a los familiares del matrimonio afectado por el robo.

También se incorporó la intervención del Gabinete de Criminalística y la requisa personal practicada sobre el imputado, mediante la cual se recuperaron los anillos y otras pertenencias sustraídas a la denunciante.

La imputación y la postura de la defensa

Sin objeciones de la defensa penal pública, representada por Horacio Andrés Briges Doyhenard y Alfonsina Stular, el hombre quedó formalmente imputado por robo agravado por el uso de arma impropia.

A ese cargo se sumó el de tenencia de arma de fuego de uso civil, ambos delitos considerados en concurso real dentro de la calificación legal definida por el Ministerio Público Fiscal para esta etapa del proceso.

Los fundamentos de la prisión preventiva

La fiscalía argumentó que el imputado cuenta con antecedentes penales y que recuperó su libertad hace apenas tres meses, lo que a su criterio agrava el riesgo procesal que representa su eventual liberación.

Además, remarcó que persiste un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación, dado que todavía resta ubicar y detener al segundo hombre que participó del ingreso violento a la vivienda.

La fiscal Vallejos sostuvo que las víctimas son dos personas vulnerables que atravesaron un hecho traumático, y que la medida cautelar también busca preservar su tranquilidad espiritual además de resguardar la prueba.

Estefania Petrella

La resolución judicial

La jueza de Garantías, María Agustina Bagniole, resolvió tener por formulados los cargos en los mismos términos solicitados por la fiscalía y ordenó que el imputado continúe detenido en prisión preventiva.

La medida cautelar se extenderá por un plazo de cuatro meses, mientras avanza la investigación y continúa la búsqueda del segundo hombre señalado como partícipe del robo a la vivienda de Fernández Oro.