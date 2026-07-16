Fernández Oro sumó nuevos vehículos: qué servicios buscará mejorar el Municipio

El municipio de Fernández Oro oficializó la incorporación de 2 vehículos utilitarios y 1 tractor , destinados a fortalecer el trabajo diario de las distintas áreas municipales y brindar una mejor respuesta a los vecinos.

Este jueves 16 de julio presentaron a la comunidad los vehículos que se incorporan al parque automotor y que tiene como objetivo mejorar las herramientas de trabajo del personal municipal y, en consecuencia, seguir prestando servicios con mayor eficiencia en toda la ciudad.

El intendente Gustavo Amati , destacó que las adquisiciones fueron posibles gracias a los fondos obtenidos por la venta y subasta de tierras fiscales, recursos con los que también se compró maquinaria pesada. Además, adelantó que próximamente se invertirán otros 40 millones de pesos para incorporar un pequeño camión y seguir fortaleciendo los servicios que brinda el Municipio.

En un video difundido por el Municipio de la vecina localidad, los trabajadores se mostraron ''agradecidos y contentos'' por la incorporación de las nuevas unidades.

Más rapidez y eficiencia

Desde la Dirección de Comercio y Bromatología, celebraron la incorporación de una camioneta Fiat utilitaria que les permitirá optimizar los tiempos de respuesta y potenciar las tareas de inspección, asesoramiento a comercios y control sanitario en toda la ciudad.

Continúan las tareas de mantenimiento

La Municipalidad de Fernández Oro realiza tareas de reparación y acondicionamiento en la intersección de Yrigoyen y La Criollita, por lo que se solicita circular con precaución. Además, se concretan trabajos de poda de sauces en la Escuela N.º 40, recambio de luminarias sobre calle 1.º de Mayo y desmalezamiento en el barrio San Ignacio.