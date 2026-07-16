Unos pocos quisieron arruinar los festejos por el triunfo de la Selección Argentina en Cipolletti

Un nuevo operativo de seguridad se realizó en el centro de Cipolletti tras el 2-1 a Inglaterra. Hubo cinco demorados, entre ellos un joven que tenía dos pistolas cargadas.

El joven de 24 años detenido en Cipolletti con dos armas de fuego y más de 30 balas. Lo imputó la Justicia y lo vigilarán por GPS.

El centro de Cipolletti volvió a convocar a una multitud de vecinos para festejar el triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra, que la deposita en otra final del Campeonato Mundial de fútbol.

Como en los otros partidos del certamen celebrados, hubo un operativo de seguridad especial organizado por la Policía y el Municipio local, que abarcó el área de la plaza San Martín, donde tradicionalmente se realizan las concentraciones populares.

Se cerró el tránsito vehicular para acceder a la esquina de España y Roca y un numeroso grupo de efectivos de distintas unidades, entre ellos del equipo de choque COER (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate), se apostó en los principales puntos de circulación del sector con personal comunal.

Sin embargo y pese a todas medidas de prevención, se registraron incidentes entre violentos que quisieron frustrar la celebración, y que requirieron la intervención de los uniformados. El comisario Diego Domínguez, jefe de la Comisaría Cuarta, informó que se desataron enfrentamientos y como resultado una persona sufrió una agresión con arma blanca y otra recibió un botellazo en la cabeza. Ambos se encuentran fuera de peligro, precisó. En total hubo cinco demorados, entre ellos un menor.

Armado con dos pistolas cargadas

En el mismo incidente del apuñalado, un joven de 24 años edad al ser identificado le encontraron en el cacheo dos armas de grueso calibre y cargadas: una pistola 9 milímetros (como las que usan los policías) y otra 380, y un cargador adicional.

Todo comenzó cuando la Policía recibió una alerta sobre un episodio en el que una persona había resultado herida con un arma blanca. A partir de la descripción aportada por los primeros efectivos que trabajaban en el lugar, personal de la Comisaría 4° localizó a un hombre cuyas características coincidían con las informadas, indicaron fuentes oficiales.

Al momento de intentar identificarlo, el delincuente intentó impedir el procedimiento y brindó datos personales falsos. Sin embargo, los efectivos lograron reducirlo de manera segura y realizaron un cacheo preventivo. Fue entonces cuando descubrieron que ocultaba las dos armas listas para disparar, dentro de una riñonera.

Antonio Spagnulo

Además, durante el procedimiento le secuestraron una importante cantidad de municiones: una de las pistolas tenía un cargador con 14 cartuchos de 9 milímetros, mientras que la otra contaba con ocho proyectiles calibre 380. También fue hallado un cargador adicional con otros nueve cartuchos, lo que elevó a 31 el total de municiones.

Mientras el operativo avanzaba, intervino el Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y asegurar la correcta preservación de las pruebas.

Finalmente, la Fiscalía de turno dispuso la detención del joven por el delito de "tenencia y portación ilegal de arma de fuego en flagrancia.

También detenidos armados en Cinco Saltos

En Cinco Saltos también se produjeron detenciones y armas secuestradas. El principal incidente ocurrió alrededor de las 20:30, cuando recibieron un llamado anónimo en la Comisaría Séptima, que alertó que que en la plaza frente al local denominado "El Turco", frente a los carros de comida, andaba una persona con arma de fuego, informaron fuentes de la dependencia.

De inmediato fue hasta el lugar policías de la BMA (Brigada Motorizada de Apoyo), quienes a los pocos minutos informaron que habían encontrado un arma pidieron la colaboración personal femeninos debido a que habían aprehendido a nueve personas, entre ellos mujeres y hombres, adultos y menores.

Ante el aviso concurrieron efectivos de la Unidad 7ma y tras recibir información detallada del hecho convocaron al personal del Gabinete de Criminalistica, quienes realizaron diligencias de rigor.

Lo sorprendente fue que al momento de los cacheo, descubrieron que dos de los sujetos tenían en su poder un revólver, calibre 32 largo, con balas en el tambor. Mientras que otro llevaba una pistola, calibre 22. Además también hallaron una réplica de 9 mm, una bolsa con alrededor de 20 gramos de marihuana y una balanza dentro de una mochilla de uno de los sospechosos. Los arrestados fueron trasladados a la Comisaría 7ma y se le dio intervencion a la fiscalia en turno, Juzgado Federal en turno, quienes impartieron directivas y asimismo se notificó a la SENAF por los menores demorados.