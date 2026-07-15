Furor por el paseo de un grupo de jubilados cipoleños para hacerle el aguante a la Selección

Un grupo de vecinos salió por las calles de la ciudad a bancar a la Scaloneta de cara al partido por la semifinal del Mundial 2026. Mirá el video.

Un grupo de vecinos salió por las calles de la ciudad a bancar a la Scaloneta de cara al partido por la semifinal del Mundial 2026. Foto: gentileza.

El fútbol no distingue de edades. El partido previsto para las 16 horas entre Argentina e Inglaterra , tiene a todos en un clima mundialista alucinante. Familias enteras (mascotas incluidas) con camisetas, banderas, caras pintadas y hogares albicelestes, son un paisaje cotidiano por estos días. Mientras las redes sociales se llenan de argentinos que cuentan sus historias, comparten sus cábalas y hacen promesas, en las calles de la ciudad, el apoyo a la Scaloneta , tiene su recorrido.

Este miércoles un grupo de jubilados cipoleños armó su propio "paseo albiceleste" y emocionó a todos. En las imágenes, puede verse su recorrido por calle Esmeralda:

Entre los preparativos no faltó nada : todos de camiseta con caras pintadas, globos, arriba de un carro envuelto en la bandera Argentina.

Más allá de la efervescencia por la ilusión de un nuevo título, se veía que el objetivo principal era ponerle alegría y color a un día tan especial. La postal de este grupo de jubilados cipoleños se suma así a una serie de historias que, partido a partido, viene tejiendo el Alto Valle en torno a la Selección: banderas que llegaron hasta Estados Unidos, familias enteras siguiendo al plantel y ahora también los jubilados de la ciudad, dispuestos a no perderse el Mundial por nada del mundo.

Preparativos ante un posible festejo masivo

El municipio, en conjunto con distintas áreas, diseñó un operativo preventivo que comenzará a desplegarse durante el segundo tiempo del partido. La intención es anticiparse a una eventual concentración de vecinos.

El punto neurálgico volverá a ser el centro cipoleño, con especial atención en las inmediaciones de la plaza San Martín, donde históricamente se congregan miles de personas para celebrar los triunfos de la Scaloneta.

Según estimaciones basadas en festejos anteriores, más de 7.000 personas podrían reunirse en el casco urbano. Por este motivo, se reforzarán los controles y la presencia de personal de seguridad y tránsito.

Coordinación entre organismos

El secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, confirmó a LM Cipolletti que el operativo incluirá la participación de la Policía de Río Negro, Protección Civil, Tránsito, Comercio y otros organismos de emergencia.

“Tenemos preparado un operativo preventivo que armamos junto a la Policía de Río Negro y distintas áreas. La idea es que, si hay festejos, se desarrollen de la manera más segura posible”, explicó el funcionario.

El despliegue contempla desvíos de tránsito, controles en puntos estratégicos y vallados específicos para ordenar la circulación. Además, se prevé un espacio delimitado para el estacionamiento de motocicletas.

El desafío de la pirotecnia

Uno de los principales focos de preocupación vuelve a ser el uso de pirotecnia. En la ciudad rige una ordenanza de “pirotecnia cero”, pero su cumplimiento suele verse desbordado durante celebraciones masivas.

“Sabemos que en este tipo de festejos suele haber uso de pirotecnia. Nuestro objetivo no es desconocer eso, sino reducir los riesgos mediante controles de prevención”, señaló Zúñiga.

El funcionario remarcó que se trata de una problemática que requiere un cambio cultural. “Hace falta concientización y compromiso de todos los vecinos, porque si no es imposible erradicar completamente su uso”, sostuvo.