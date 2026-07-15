ARSA informó un nuevo corte de agua en Cipolletti: cuándo se producirá

Aguas Rionegrinas comunicó un corte total en la producción y envío de agua potable para esta semana en la ciudad.

ARSA anunció un corte de agua en Cipolletti para esta semana.

El servicio de agua potable en Cipolletti se verá afectado debido a un corte programado de energía eléctrica que impactará directamente en el sistema de captación y bombeo.

La medida responde a trabajos que realizará la empresa distribuidora de energía ( Edersa ) sobre una línea de media tensión que abastece a la planta de captación . Esta situación impedirá el normal funcionamiento de las instalaciones encargadas de producir y distribuir agua potable.

Desde Aguas Rionegrinas (ARSA) indicaron que, durante el lapso en el que se extienda el corte eléctrico, podría registrarse baja presión o directamente falta de suministro en distintos sectores, con alcance potencial en toda la ciudad.

Estefania Petrella

Impacto en el sistema de producción y distribución

El corte de energía afecta de manera directa el proceso integral del servicio, ya que las instalaciones de captación y bombeo dependen de la electricidad para operar. Sin ese recurso, el sistema queda temporalmente fuera de funcionamiento.

En este contexto, la empresa explicó que la producción de agua potable se verá interrumpida mientras duren las tareas eléctricas, lo que repercute en la distribución hacia los hogares, comercios e instituciones de la ciudad.

Una vez que se restablezca el suministro eléctrico, el sistema comenzará a normalizarse de manera progresiva. Sin embargo, aclararon que la recuperación total del servicio no será inmediata, ya que requiere tiempo para estabilizar caudales y presiones.

¿Cuándo será el corte?

La interrupción del suministro está previsata para este jueves 16 de julio desde las 12 a 14 horas.

Ante este escenario, ARSA solicitó a los vecinos hacer un uso racional de las reservas domiciliarias. Se recomendó priorizar el consumo esencial y la higiene personal, evitando actividades que impliquen un gasto innecesario de agua.

Canales de contacto y asistencia

Para consultas, dudas o reclamos vinculados al servicio, la empresa mantiene habilitados sus canales habituales de atención. Los usuarios pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800 999 24827 o mediante WhatsApp al 2920 402808.

Desde la prestataria destacaron la importancia de utilizar estos medios ante cualquier inconveniente particular, con el objetivo de canalizar reclamos y brindar respuestas en el menor tiempo posible durante la contingencia.

Estefania Petrella

Trabajos similares en Fernández Oro

En paralelo, durante la jornada del miércoles se desarrollaron trabajos programados en Fernández Oro que también implicaron una interrupción total del servicio de agua potable en esa ciudad.

Las tareas se llevaron adelante entre las 12 y las 14 horas y estuvieron vinculadas a la puesta en funcionamiento de una nueva bomba de impulsión en la captación ubicada sobre el río, una mejora clave para el sistema.

En ese marco, se realizaron intervenciones técnicas como la instalación de un nuevo tablero eléctrico y la ejecución de una acometida destinada a incorporar un seccionador, elementos necesarios para habilitar el nuevo equipamiento.

Desde Aguas Rionegrinas explicaron que estos trabajos son indispensables para optimizar la operatividad del sistema de captación y distribución en Fernández Oro, permitiendo mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta del servicio.