Reclamos de vecinos de Las Perlas por inconvenientes en los suministros eléctrico y de agua

Vecinos y vecinas de Las Perlas efectuaron cuestionamientos por caídas de la tensión eléctrica en algunos sectores y por dificultades en la provisión de agua.

En Las Perlas, por una u otra razón, los servicios básicos disponibles suelen presentar inconvenientes que afectan a sectores significativos de la población. En las últimas jornadas, se han dado dificultades en el suministro eléctrico en una parte del barrio Costa Esperanza con polémica entre usuarios legales y colgados. Hubo problemas de abastecimiento de agua en los barrios NyC y Río Sol.

En las redes sociales de los perlenses, fueron muy comentados posteos en los que se llamaba la atención a lo sucedido con la electricidad en la noche del domingo al lunes últimos. Un vecino se quejó: "¿Qué explicación van a dar ahora después de lo sucedido anoche, donde se quemaron varias cosas...focos, televisores, etc.? ¿Quién se hace cargo de eso ahora?".

Las palabras tuvieron ecos diversos. "Balsa debería ser de Neuquén" , respondió una vecina y otro vecino matizó: "Hablemos sin saber, qué cuadrado".

En algunos sectores de Las Perlas, como Costa Esperanza, se han multiplicado las críticas por los problemas derivados de pronunciadas fluctuaciones en la tensión eléctrica.

Otra vecina, anotó: "acá en casa se bajó la tensión y aún no vuelve a la normalidad" y otra confirmó que "en casa no hay apenas, un poquito, muy baja tensión. Hice el reclamo".

Las Perlas con tensión fluctuante

Las quejas de vecinas y vecinos de Las Perlas se repitieron. "Anoche bajó la tensión. A las 12 de la noche a 75v, hoy a las 6 habían 134v, y la última vez que medí a las 9 habían 156v, muy fluctuoso".

En la zona hay conexiones legales e irregulares, lo que podría explicar los problemas de tensión. Algunos de los usuarios lo plantearon entre los reclamos: "Con la cantidad de (usuarios) irregulares es sabido que puede pasar, son más los irregulares que los que pagamos", puntualizó un participante del debate en las redes y otro, en la misma sintonía, precisó: "Es culpa de los que están enganchados, acá en Costa Esperanza uno paga fortuna de luz todos los meses y el vecino enganchado. Hacen la denuncia y siguen sin cortarle".

Se agregó a eso una voz más: "No es justo que algunos paguemos y otros estén enganchados. Yo soy jubilada y mi esposo también, no tengo estufas eléctricas y me viene un montón de plata" en la factura.

Temor por focos, teles, heladeras

Pero los reclamos se multiplicaron. "Somos de Costa Esperanza, acá nos quemó los focos de las piezas y también de afuera, no sabemos si enchufar la heladera y la tele, por miedo a que se nos quemen las cosas", "Es una vergüenza, acá ni los focos alumbran y también sigue muy baja la luz. Los focos ni alumbran y también lo que se quemó, tiene que dar una solución urgente a todo esto", se dio a conocer, de diferentes internautas.

Por lo que trascendió, el inconveniente se focalizó en una parte de Costa Esperanza y, según algunas fuentes consultadas, se relacionaría con un mayor consumo en una toma próxima. La situación irregular en las tomas de Las Perlas persiste, pese a algunos intentos de regularización. Y se está en pleno invierno, y los consumos eléctricos suelen dispararse en los asentamientos.

Calles rotas para el camión cisterna

En cuanto a la provisión de agua para los barrios NyC y Río Sol, este lunes no se pudo efectuar con normalidad el reparto previsto con el camión cisterna del Municipio "por el estado de los caminos debido a la cuestión climática. El servicio se hará conforme a las posibilidades que se determinen en cada sector".

Según las redes sociales de la Delegación Municipal, el vehículo de abastecimiento no pudo circular bien por los sectores poblacionales "ante el peligro de quedar atascado por ser un camión de gran porte. En estos momentos, con estos condicionamientos se está trabajando en el barrio NyC".

El mal estado de las calles por las recientes lluvias ha dificultado la provisión de agua potable con el camión cisterna del Municipio.

Varios vecinos efectuaron críticas por la situación, reclamaron la reparación de las calles con la maquinaria adecuada y pidieron que se les solicite a las empresas que extraen arena de los alrededores de Las Perlas que donen material para arreglar las calles.